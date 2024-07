Descoperirea macabră din Buzău i-a uimit pe anchetatori. Cadavrul tranșat al unui bărbat, găsit chiar în curtea suspectului

Principalul suspect în primul caz a fost prins sâmbătă și este la audieri. Deocamdată nu este clar dacă între cele două decese există vreo legătură.

Anchetatorii au găsit cadavrul bărbatului de 56 de ani când au mers acasă, în comuna Smeeni, la cel bănuit de faptă. Li s-a părut suspect că într-o parte a curții pământul era răscolit și acoperit cu crengi.

Localnic: „Într-un colț, lângă o gărdurariță a săpat. O cazma, două, trei, până a dat de o tablă, după ce a dat de tabla aia, a găsit mortul”.

Pricipalul suspect ar fi rudă cu cel pe care există bănuiala că l-ar fi ucis sâmbăta trecută, când au petrecut împreună.

Localnic: „Băiatul ăsta care a murit a rămas la nașu-său acasă. Din ziua aia a dispărut”.

Trecut întunecat al suspectului

Miercuri, fiica bărbatului decedat a anunțat poliția că nu mai știe nimic de bunica paternă, și nici de tatăl ei. Aceștia locuiau împreună. Ajunși la adresă, agenții au găsit trupul femeii însa nici urmă de fiul ei.

Fiica bărbatului decedat: „Am fost sunată de către vecini că nu a mai ieșit nimeni din locuință de duminică. Am aflat că tata sâmbătă noaptea a fost la o petrecere și de atunci, de la petrecere, nu am mai reușit să dau de el, am tot încercat să-l sun, nu-i mergea telefonul”.

La necropsie, legiștii au descoperit urme care arată că femeia ar fi avut parte un sfârșit violent.

Deocamdată nu este clar dacă între moartea mamei și a fiului exista vreo legătură. Nu se știe nici când a murit femeia.

Principalul suspect, în vârstă de 64 de ani, a fost găsit sâmbătă, la prânz. Era căutat de vineri seară, când a fost descoperit cadavrul în curtea sa.

Potrivit localnicilor, ar avea un trecut întunecat. Ar fi fost cercetat și chiar condamnat pentru mai multe infracțiuni, petrecute atât în țară, cât și în străinătate.

