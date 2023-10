De frica hoţilor, un florar din Sibiu a ajuns să doarmă de luni de zile într-un microbuz ca să-şi păzească sera

"Am adus un microbuz în care dorm. Sunt luni de zile de când nu am mai dormit acasă, în pat. Nu am ce face. Trebuie să îmi protejez munca", a spus Florin Opriţa.

Deşi furtul a avut loc în vara trecută, florarul nu are curajul să îşi lase sera nepăzită, pe timpul nopţilor.

"Am pornit cu sufletul deschis şi recunoscător pentru că viaţa mi-a dat o a doua şansă. Doar că, vara trecută, într-o noapte, am fost călcat de hoţi. Mi-au furat majoritatea uneltelor şi o roabă. Am fost dezamăgit, dar am ales să merg mai departe", a povestit Florin Opriţa.

Florin Opriţa este unul dintre producătorii locali care îşi comercializează produsele în Piaţa Volantă Transilvania şi vinerea în curtea Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu.

CJ Sibiu i-a publicat joi povestea lui Florin Opriţa, pe pagina de socializare. Acesta a plantat flori în faţa Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean, în memoria mamei sale, fostă infirmieră a spitalului.

Dată publicare: 19-10-2023 14:56