Cursele de cai au creat un focar de coronavirus în Marea Britanie. Cum s-au apărat organizatorii

Festivalul Cheltenham este al doilea cel mai mare eveniment hipic al anului și a avut loc între 10 și 13 martie. S-a încheiat cu doar patru zile înainte de declararea stării de urgență.

Informațiile obținute de jurnalistul Leigh Boobyer și publicate în Gloucestershire Live arată că la codul postal din Cheltenham, din apropierea hipodromului, au fost înregistrate cele mai multe spitalizări. Vârful a fost în 3 aprilie, când au avut loc 27 de internări.

EXCLUSIVE: A leaked data map shows the highest number of confirmed coronavirus hospital admissions in Gloucestershire was a neighbouring postcode of Cheltenham Racecourse, as of April 3. pic.twitter.com/lMgqLYCwSX