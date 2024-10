Cum vor fi recalculate pensiile militarilor după modificarea legii. Măsura nu se va aplica doar în cazul rezerviștilor

Deși cei de la UDMR, USR și PSD au criticat modificările aduse de liberali, şi au spus că vor duce la alte inechități în domeniul pensiilor, legea a trecut cu 213 voturi. Doar 31 de aleşi au fost împotrivă.

În forma scrisă de liberali, legea pensiilor militarilor prevede că veniturile celor care au lucrat în armată se majorează ori de câte ori vor creşte solda de grad sau de funcție, şi salariul de funcție. Măsura nu se aplică doar în cazul rezerviștilor. Vor beneficia de ea polițiștii și funcționarii publici cu statut special din penitenciare.

Florin Roman, deputat PNL: „Îndreptăm inechitățile pe care dumneavoastră le-ați introdus prin OUG”

Pentru militarii în rezervă sau în retragere, spre deosebire de pensionarii din sistemul public, legea nu prevede o indexare a veniturilor în funcție de rata inflației. Guvernul a majorat însă aproape an de an aceste solde. În acest moment, un general are o soldă de 3.188 de lei, la care se adaugă solda de funcție de 10.800 de lei. Dacă Executivul decide majorarea lor de la 1 ianuarie, atunci se vor recalcula și vor crește automat și pensiile celor care au activat în domeniul militar.

Adrian Solomon, deputat PSD: „Ceea ce faceți acum e praf în ochi și păcălirea celor care așteaptă din partea d-voastră rezolvarea serioasă și pe bune a acestei probleme”

PSD, USR și UDMR au criticat proiectul, în primul rând pentru că nu are calculate costurile. În plus, au reclamat că documentul va crește pensiile militarilor mult peste cele ale vârstnicilor din sistemul public.

Miklos Zoltan, deputat UDMR: „Cum ar fi dacă an de an am indexa pensiile celor cinci milioane de pensionari cu salariul mediu brut... Se introduce un caracter profund discriminatoriu față de ceilalți pensionari.”

Claudiu Năsui, deputat USR: „Cu 50 de bani a crescut pensia medie contributivă din România de la 1 ianuarie până la finalul lui august, potrivit Casei de Pensii. Aceeași Casă Națională de Pensii ne spune și cu cât a crescut pensia specială - cu 136 de lei. De peste 270 de ori mai mult. Asta era inechitatea care trebuie rezolvată acum.”

Alte două proiecte de lege încearcă să ajute alte categorii care reclamă că noua formulă de calcul le aduce o pensie mai mică în acte.

Astfel, Senatul a adoptat, ca primă cameră, un proiect de lege depus de USR prin care cei care au muncit în condiții grele să beneficieze în continuare de reducerea vârstei de pensionare și să le fie recunoscută contribuția suplimentară. Aceeași inițiativă cere ca persoanele cu dizabilități să aibă parte de măriri.

Iar un proiect, inițiat de PNL, prevede ca persoanele care au lucrat în condiții grele, printre care minerii, să beneficieze de o pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în domeniu.

