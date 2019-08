EXPERIMENT. Momentul în care o tânără este ”agresată” pe stradă. Oamenii trec nepăsători

Lipsa de implicare poate încuraja ieșiri violente. Asta au încercat să arate doi tineri din Ploiești care au făcut un experiment pe stradă tocmai ca să tragă un semnal de alarmă.

Practic, zeci de oameni au trecut nepăsători pe lângă o tânără care era îmbrâncită, agresată verbal și trântită la pământ. Filmarea celor doi a strâns peste patru sute de mii de vizualizări pe Youtube în doar șase zile.

În realitate, nimeni nu a fost rănit și totul a fost o simulare.

Doar două persoane au reacționat în timp ce Alice şi Ciprian improvizau pe bulevardul Republicii din Ploiești. În rest, zeci de oameni au trecut, nepăsători pe lângă ei ore în șir.

Ciprian Dafinescu: „Iniţial, noi ne-am gândit să facem cum băiatul agresează fata, iar apoi fata agresează băiatul, dar când am văzut că oamenii nu reacţionează când fata este agresată, am zis că nu are rost să mai facem şi partea a doua. Probabil au mers pe acel efect de turmă, ca să spunem aşa. Nu intervine nimeni, nu intervin nici eu."

Alice Brânza: „Sau măcar puteau să intervină verbal, nu neapărat să îl oprească fizic. Sau măcar când eu eram pe jos singură, el plecase deja, să mă întrebe dacă am păţit ceva, dacă sunt ok."

Experimentul social a fost urmărit pe Youtube de peste 400.000 de ori și a stârnit mii de reacții în comentarii.

Potrivit psihologilor, atunci când ne aflam în astfel de situații, nu e suficient să strigăm „Ajutor!" și să așteptăm să vină cineva spre noi, ci să ne îndreptăm atenția spre o singură persoană și să îi spunem concret de ce avem nevoie și că suntem în pericol."

Antonio Momoc, sociolog: „În momentul în care ieşim pe stradă, totul este, din punctul nostru de vedere, al străinului, al altcuiva, nu ne mai aparţine. Nu avem senzaţia că facem parte dintr-un grup social, dar reacţia ar trebui să fie de grup. În mod normal, mai mulţi şi toţi o dată ar trebui să reacţioneze la aşa ceva."

Recomandarea polițiștilor pentru cei care sunt martorii unor scene de violență publică este să anunțe urgent forțele de ordine aflate în apropiere sau să sune la 112.

Antonio Momoc, sociolog: „Nu uitaţi că în continuare, în România, bătaia e ruptă din rai, unde da tată sau mama creşte, şi aşa mai departe. Schimbarea trebuie să se producă nu doar în familie, deşi trebuie început cu asta, dar trebuie să se producă atât în şcoală, atât în media, atât în zona online. Cu alte cuvinte, soluţiile nu sunt imediate, sunt pe termen lung, şi din păcate ne va costa foarte mult timp de acum înainte."

Numai anul trecut, în România, au fost înregistrate aproape 39.000 de agresiuni domestice.

