Cum au rămas doi soți din Iași fără banii ”de înmormântare”: 18.500 euro

Necaz mare pentru doi soţi de 75 şi 76 de ani din judeţul Iaşi, care au rămas fără 18.500 de euro, bani pe care îi ţineau ascunşi într-o ladă, în casă.

Oamenii îl bănuiesc pe un consătean care a venit de mai multe ori la ei în vizită. Poliţia a fost la faţa locului şi face acum cercetări pentru a da de urma făptaşilor.

Gheorghe Dobrea, păbugit: "A venit pe aici, s-a urcat aici, uitaţi-vă, se vede glod. A forţat geamul, a venit roată pe dincoace, aici aveam hainele şi banii înăuntru. A băgat levierul şi a rupt."

Cei doi bătrâni spun că totul s-a petrecut în timp cei ei dormeau, în jurul orei 3 dimineaţa. Abia a doua zi şi-au dat seama ce s-a întâmplat. În cufăr erau atât banii lor, dar şi ai fiului care lucrează în Italia. Bătrânii spun că acolo era agoniseala strânsă timp de aproape 30 de ani, iar acum nu mai au nici bani de mâncare.

Gheorghe Dobrea, păbugit: "Vine o femeie şi mă ia de mână, haida că ţi-o furat banii. Aveam cam 900 de milioane. Banii mei şi ai băiatului, la grămadă, bani de zile grele, de înmormântare."

Elena Dobrea, păgubită: "M-am dus la 2 şi am luat sprayiul şi n-am auzit nimic. După ora 3 a acţionat, nu a luat nimica, numai bani. Noi tot am strâns câte o leacă. Iaca acu ce am făcut.

Reporter: "Aveţi cu ce să vă descurcaţi? "

Elena Dobrea, păgubită: "Da de unde? Ne-a luat şi pensia…nu mai avem nimica."

Bărbatul bănuieşte că vinovat e un vecin de-al lui, care însă n-ar fi acţionat singur. Vecinii stau acum cu frică, după cele întâmplate.

Gheorghe Dobrea, păbugit: "Bănuiesc pe un consătean de-al meu care m-a vizitat anul trecut. A venit în casă, a văzut lacătul, în rest nimeni. Am rămas cu munca de-o viaţă pe care nu o mai am. Cercul e numai din familie...2 au stat de pază şi unu a acţionat."

Vecină: "E mare nezac, sigur. Eu dorm în bucătărie, nici măcar în casă, la mine toată e încuiată. Eu banii îi dau la băiet şi îi pune el".

Reporter: Îi pune la bancă?"

Vecină: "Da , da".

Ioana Bustiuc, purtător de cuvânt IPJ Iaşi: "Persoane necunoscute ar fi pătruns în locuinţa bătrânului de 76 de ani. Au sustras 80.000 de lei şi 1500 de euro. Cercetările continuă."

Poliţiştii spun că au deja un cerc de suspecţi şi încearcă să dea de urma făptaşilor.

