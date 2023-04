Cum au încercat doi indivizi să fure banii din două bancomate. Oamenii se feresc să le mai folosească

Nu au izbutit și s-au lăsat păgubași când începea să lumineze afară. Acum polițiștii sunt pe urmele lor.

Totul s-a întâmplat într-o singură noapte, în localitatea Ocna Șugatag. Indivizii ar fi acționat după miezul nopții pentru a fi siguri că nu vor fi văzuți de nimeni pe ulițele satului.

După ce au acoperit cu spray negru camerele de supraveghere pentru a nu fi văzuți, au încercat să distrugă bancomatele pentru a scoate banii, însă au reușit doar să strice unul dintre ele, fără să obțină nimic.

De atunci, localnicii se feresc să mai folosească bancomatele și așteaptă ca polițiștii să-i prindă pe suspecți.

Femeie: „Nu-l folosesc. Și eu am avut card dar l-am anulat, eu am fost mai sigură pe banii în mână și nu cu cardul. Cardul la cumparaturi l-am folosit, dar am scos banii cu buletinul”.

Femeie: „Mi-e frică, bineînțeles, că rămai fără ei”.

Localnic: „Când e de scos mă duc înăuntru și întreb”.

Localnic: „Stai cu teamă că poți să-ți pierzi banii și să rămâi fără ei, nu ai nicio siguranță”.

Polițiștii au fost sesizați de tentativele de furt, însă până la această oră nu au reușit să le dea de urmă.

Ioan Oanea, primar Ocna Șugatag: „Am aflat de încercarea de spargere a două bancomate din Ocna Șugatag și am fost contactat de către organele abilitate, de către experții din cadrul poliției, care au luat imagini de pe camerele din comună”.

Ionela Cozma, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Polițiștii au format un cerc de suspecți și efectuează cercetări pentru investigarea întregii activități infracționale”.

În acest caz a fos deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 26-04-2023 16:19