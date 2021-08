Cum au ajuns românii să plătească facturi și de zeci de mii de lei la utilități. Practicile înșelătoare ale furnizorilor

Facturile tot mai mari la electricitate şi gaze au ajuns în atenţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului.

În Timiş, de pildă, inspectorii au descoperit că o firmă ar fi păcălit clienţii cu oferte de preţuri şi de două ori mai mici decât cele reale.

Situaţia a intrat şi în atenţia premierului, care a cerut să se găsească soluţii astfel, încât consumatorii să nu aibă, de suferit de pe urma practicilor incorecte ale furnizorilor de energie şi gaze.

Furnizorul de energie electrică şi gaz investigat de comisarii de la protecţia consumatorului pentru practici comerciale incorecte oferă servicii în zona Ardealului. Compania îşi atrăgea clienţii, pe internet, cu sintagma "cel mai bun preţ la gaz", dar în realitate - spun cei de la protecţia consumatorului - tarifele practicate erau duble faţă de cele trecute în ofertă.

Sorin Șușău, Comisar Șef CJPC Timiș: "În realitate, factura finală era de peste două ori mai mare, respectiv spunând că are un preţ de aproximativ 200 de lei, în factura finală era 500 de lei."

Compania a fost somată să renunţe la practica incorectă şi să plătească o amendă de 20.000 de lei. La cele două adrese ale firmei din Timişoara, luni nu a răspuns nimeni.

Felul în care au fost calculate unele facturi la energie este investigat şi în Alba. Totul după ce o familie s-a plâns pe internet că are de plătit peste 27.000 de lei pentru energia electrică facturată între 12 iulie şi 10 august.

Compania de electricitate a transmis că factura are caracter de regularizare şi din cauza unei anomalii pe lanţul de facturare şi în sistemul informatic a fost transmisă automat, în mod eronat, către client.

Pentru moment, factura a fost anulată.

Sunt însă şi alţi oameni care se plâng de facturile uriaşe la energie. 7.000 de lei are de plătit un bărbat din Alba la un furnizor privat de electricitate pe care l-a ales de pe pagina de internet a ANRE.

Adrian Savu: "Văzând că au un preţ mai jos decât furnizorul pe care îl aveam la gaz şi la energie electrică, am hotărât să fac trecerea. Când am văzut 6.600 vă daţi seama că nu am mai ştiut ce să zic. Momentan nu am plătit factura şi nici nu o să o plătesc. E o harababură totală!"

Reprezentanții ANRE spun că au declanşat controale la toţi furnizorii de energie şi gaze şi anunţă amenzi acolo unde vor descoperi probleme. S-au sesizat şi membrii Guvernului.

Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor: "Aceste scumpiri afectează pe toată lumea. La toţi s-a mărit..."

Florin Cîțu, premier: "Mâine o să am o întâlnire cu ANRE, ANPC, Consiliul Concurenţei, Ministerul Muncii şi toate aceste instituţii. Pe de-o parte pentru a identifica aceste situaţii, pe de altă parte pentru a veni cu nişte soluţii, pe care deja le-am anunţat pentru această iarnă. Dar, da, ANCP va fi mâine la masa discuţiei şi vom vedea ce soluţii avem."

Premierul Florin Cîțu a cerut urgentarea legii consumatorului vulnerabil şi a anunţat că are în atenţie acordarea unui sprijin prin compensarea unei părţi din factură. Cîțu nu ia în calcul eliminarea sau reducerea TVA din facturile de energie din perioada de iarnă aşa cum a solicitat Asociaţia Furnizorilor de Energie, considerând că o astfel de măsură este dificilă prin implicaţiile ei ulterioare.