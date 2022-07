Cum arată monopostul lui Zhou Guanyu după accidentul din cursa de F1 de la Silversone - GALERIE FOTO

În urma carambolului produs chiar în primul viraj al cursei, monopostul Alfa Romeo pilotat de Zhou Guanyu a fost distrus.

Din fericire, pilotul chinez a reușit să scape teafăr după ce a fost scos din monopost chiar de George Russell, pilotul Mercedes care l-a acroșat în viraj.

Zjou Guanyu a transmis pe rețelele de socializare un mesaj în care le mulțumește fanilor pentru susținere și gândurile bune.

”Sunt în regulă, toate bune. Halo m-a salvat astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase", a scris Zhou Guanyu pe Twitter.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0