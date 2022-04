Cum arată campania de dezinformare a Rusiei în România

TASS

Un articol publicat pe un site cu domeniu românesc ar fi parte dintr-o amplă campanie de dezinformare condusă de Rusia, a dezvăluit Presshub.

Conform unei analize publicate săptămâna trecută, un comunicat de presă al Ministerului rus al Apărării despre descoperirea de „rețele de laboratoare“ americane în Ucraina a fost preluat de vestidinrusia.ro, sugerând un pericol militar-biologic.

Știrea a fost distribuită de Ambasada Rusiei în România, repetând o temă repetată de sursele media afiliate Kremlinului din 2015, și anume existența unor laboratoare secrete sponsorizate de Statele Unite în Europa de Est.

Potrivit Presshub, acest tip de mesaj a fost distribuit de Rusia încă din Războiul Rece, iar acum este repetat pentru a justifica invazia Ucrainei de către Rusia.

Aceasta ar fi una dintre cele mai de success campanii de dezinformare ale KGB, conform profesorului american Thomas Rid de la Universitatea John Hopkins, care a discutat subiectul în cartea sa, „Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare“.

Fact-checkerii de la Stopfake și EUvsDisinfo au contabilizat și verificat mai multe acuzații legate de posibila existență a unor astfel de laboratoare, precum și de implicarea SUA în acestea.

