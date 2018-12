Cum a reușit un cioban din Bistrița Năsăud să scape din calea ursului. ”M-a prins de picioare”

Pro TV

A fost măcel la o stână din judeţul Bistriţa. 28 de oi au fost sfâşiate de o ursoaică şi de cei doi pui ai ei. Sălbăticiunile l-ar fi atacat recent şi pe ciobanul locului.

Animalele au dat năvală în zori. Reprezentanţii fondului de vânătoare vor să obţină autorizaţie de la Agenţia de Protecţie a Mediului pentru a înlătura pericolul.

Stana este amenajata lângă Satu Nou din Bistriţa.

”Eram cu oile şi au lătrat câinii şi ursul a venit direct pe mine. Ce să mai fac, m-am dat înapoi şi am căzut pe spate şi când am căzut pe spate am ridicat picioarele şi m-am apărat şi atunci m-a prins de picioare. Am strigat şi a venit un coleg şi m-a salvat, de nu era el eram rupt tot", povestește ciobanul.

”Prima dată când au sărit câinii au venit aici în partea asta, când m-am dus spre el acolo, el a luat-o spre mine, când a venit spre mine am sărit gardul dincolo şi am mers pe partea cealaltă, când am mers pe partea cealaltă, cand am dat cu lanterna era altul mai mic de culoare roşie, am strigat am fluierat, în zadar, când dau cu lanterna în altă parte, încă unul mare aşa că un câine”, a mai povestit ciobanul.

Pentru că autorităţile au venit la faţa locului, oamenii speră să îşi primească banii.

''Când am ajuns acolo am găsit 28 de oi sfâşiate moarte. Paguba e de 10.000 mii lei, iar statul spune că îmi dă 200 lei pe bucată. Sunt buni şi ăia, decât nimic”, spune proprietarul stânii.

''Săptămânal avem câte două trei atacuri consecutive, în special ursul, care din păcate sunt într-un număr foarte mare, în partea de nord către Dealul Negru sunt circa 250 de urși'', explică Emil Ilieș, viceprimarul comunei.

”Urşii coboară până în sat, dacă aici la a doua casă ursul era sub pod, a fost laba de urs. Aici în cimitir tot rupt, că sunt meri", spune o localnică.

Autorităţile spun că în această zonă sunt cei mai mulţi urşi din ţară. Animalele sălbatice au atacat acum trei săptămâni şi un vânător.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer