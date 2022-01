Cum a încercat un distribuitor să introducă în piața din România peste 12 tone de portocale cu pesticide

Inspectorii sanitar veterinari rămân în alertă, după ce au retras 12 tone de portocale iniţial pentru că au fost etichetate greșit ca fiind din Grecia, și nu din Egipt.

Analizele ulterioare au arătat și reziduuri de pesticide peste limita admisă. Autorităţile au amendat deocamdată depozitul în care au fost etichetate portocalele, și iau în calcul o posibilă fraudă. În plus de la începutul anului toate fructele și legumele aduse din ţări extra comunitare sunt analizate suplimentar.

Schimbarea de etichete s-a făcut într-un depozit care distribuie portocale către magazine. Când au descoperit că marfa era din Egipt autorităţile au trimis un lot la analize.

ANSVSA: ”S-a constatat prezența de două reziduri de pesticide în portocale, încă la acel depozit se desfășoară şi astăzi ancheta, a fost sancţionat încă de ieri operatorul cu aprox 20 000 ron, colegii continuă ancheta iar dacă se ajunge la concluzia că este o fraudă de schimbare a originii şi de încercare de păcălire a consumatorilor atunci vom informa şi organele de cercetare penală”.

La rândul lor reprezentanţii distribuitorului susţin că a fost vorba despre o eroare umană atunci când s-a făcut sortarea în cutii.

În urma alertei sanitare, cele 12 tone au fost retrase de la vânzare de hipermarketul care se aproviozionase din acest depozit. Cei de la Carrefour le-au transmis clienţilor să distrugă fructele sau să le returneze.

Inspectorii ANSVSA au dublat de la începutul anului controalele la fructe şi legume, după ce au constatat că în 2021 au fost 444 de probe neconforme, practic de două ori mai multe ca în 2020. Cele mai mari probleme sunt la citrice şi ardei.

Probe prelevate din containere, tiruri sau vapoare sunt verificate și la Constanța.

Conform procedurilor europene, legumele și fructele care ajung în laborator sunt mărunțite cu totul, adică sunt puse în acel dispozitiv de tocat atât coaja cât și conținutul

Pasta obținută este dusă apoi la analize.

Daniela Lipoveanu – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar: ”Sfatul meu din punct de vedere al siguranței alimentului este că o persoană care află că are acasă un astfel de fruct să nu-l consume sub nicio formă. Nici fiert, nici prăjit? Sub nicio formă! El trebuie eliminat, deci nu trebuie consumat”

Pentru siguranţa noastră, iată câteva recomandări.

Monica Neagu medic ANSVSA: ”Sub jet de apă puternic, câteva minute este sufiecinet, nu trebuie alte substanțe folosite pentru spălare. În mod preventiv să nu se consume coaja. Se pot găsi în interior atunci când au fost utilziate pesticide în culturi, sau se poate aplica un tratament după ce au fost recoltate produsele și da se pot găsi și în interior”.

Din 1 ianuarie, cei care aduc fructe şi legume din ţări extra comunitare sunt obligaţi să prezinte şi un certificat de conformitate emis de autorităţile din ţară de proveninţa. În plus marfa nu va părăsi punctul de intrare în ţara până nu va fi emis buletinul de analiză.