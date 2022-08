Cum a fost tâlhărită o bucureșteancă în liftul blocului, după ce a fost la bancă: Două femei i-au furat 25.000 de lei

Femeia scosese banii de la bancă pentru că urma sa programeze o operaţie a mamei sale, bolnavă de diabet. Două individe cu antecedente penale, au urmărit-o până acasă şi au tâlhărit-o in lift.

Femeia de 69 de ani a mers la sfârşitul lunii trecute la o bancă din sectorul doi să scoată 25 de mii de lei. Avea nevoie de bani pentru operaţia mamei sale, care suferea de diabet.

Femeia a retras o parte din bani de la un bancomat al unei bănci din zona Obor a Capitalei, iar restul de la ghişeu. Se pare că cele două femei de 43 şi 44 de ani, cunoscute de poliţişti cu antecedente, ar fi urmărit-o pe aceasta atât în interiorul sucursalei cât şi aici, în afara băncii.

Victimă: "M-au urmărit până acasă, am intrat în scara blocului. Au intrat cu mine în lift, eu am făcut greşeala... am avut geanta pe partea uneia din cele două, m-a înghesuit cealaltă cu o cutie din carton. Eu i-am zis: dar de ce nu aşteptaţi? Timp în care, gata, mi-au luat banii, au coborât din lift."

Camerele de supraveghere din bloc au surprins momentul în care suspectele intră în bloc după femeie şi ies apoi cu banii în mână.

Individele sunt recidiviste. Una dintre ele a fost eliberată condiţionat din închisoare în 2020. Acum amandouă riscă să stea în închisoare între 1 şi 5 ani pentru furt calificat.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: "Femeia bănuită de furtul banilor a fost condusă la audieri, reţinută pentru 24 de ore, iar astăzi (vineri – n.red) a fost arestată pentru o perioadă de 30 de zile.

Cealaltă a reuşit să plece deja din ţară, iar suma a fost recuperată, au transmis poliţiştii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 05-08-2022 16:44