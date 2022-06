Aveau, se pare, un conflict mai vechi. Victima este, acum, internată.

Mai mulți elevi au fost martori la incident. Conducerea școlii spune că elevul de clasa a 5-a, în vârstă de 13 ani, era un copil problemă, pe care școala a încercat să îl integreze. A fost consiliat vreme îndelungată.

Valeria Ion, directorul școlii: „Un copil de clasa a 5-a a înjunghiat un fost elev al școlii noastre Elevul agresor a mai avut comportamente agresive, însă nu atât de periculoase. Gardianul nostru a fost pe fază, a intervenit imediat, l-a imobilizat pe agresor, că altfel, probabil că, Doamne ferește, îl omora"

Băiatul care a fost înjunghiat venise în școală special ca să-și regleze conturile cu elevul care a ajuns să îl atace.

Valeria Ion, directorul școlii: „Noi am analizat scenele, nu a fost nicio încăierare, nu a fost ceva vizibil, copilul a mers liniștit. Victima se joacă cu alți copii, iar agresorul vine de la ușa de la intrare și se duce direct la victimă. Probabil pe telefon au discutat."

Răzvan Duminică, agent de pază al școlii: „Atât am putut să văd, că a alergat și am văzut că celuilalt îi curgea sânge. L-am imobilizat, ca să nu mai avem și alte probleme, cu alți copii și asta a fost. Cu mine a cooperat întotdeauna și de asta mi s-a părut chiar ciudat că a dat cu cuțitul, deci nu am crezut prima dată."

Băiatul rănit a fost transportat, de urgență, la spitalul de pediatrie din Pitești.

Dr. Adina Enescu, spitalul de pediatrie Pitești: „A primit îngrijiri, a fost monitorizat și ulterior internat în secția de chirurgie, pentru continuarea tratamentului și supraveghere."

Polițiștii au deschis o anchetă, în acest caz.

Mădălina Epure, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și portul său folosirea fără drept de obiecte periculoase."

Agresorul nu va răspunde penal, pentru că este minor. El nu va mai fi primit la școală, până la finalul acestui an, și va fi mutat disciplinar. Paza în școală a fost suplimentată cu încă un echipaj, iar porțile și ușile unităţii vor fi încuiate după fiecare schimb.