Cum a ajuns să plătească o familie peste 20.000 de euro, factura la gaz. Ar fi implicată pisica din casă

Lee Haynes, în vârstă de 44 de ani, și partenerul său Jo Woodley, în vârstă de 45 de ani, au ajuns pe prima pagină a ziarelor britanice săptămâna aceasta după ce s-au plâns că au făcut "totul" pentru a încerca să își plătească facturile la gaz, timp de 18 ani. Nu era însă prima ieșire publică a familiei.

Cititorii avizații-au recunoscut imediat: în toamna anului trecut, au avut un conflict cu Royal Mail, arată publicația Daily Star.

Ernie, pisica lor, ataca poștașii prin fanta din ușă pentru corespondență – iar aceștia nu au mai livrat scrisorile.

„Întâmpinăm dificultăți în livrarea corespondenței la adresa dvs. din cauza acțiunilor unei pisici de pe proprietatea dvs. Pisica dvs. se află în spatele cutiei poștale, zgâriind corespondența și degetele (poștașului, n.r.)", le-a comunicat oficial poșta britanică.

Astfel, ar fi foarte probabil ca exact aceeași situație să fi dus la acumularea facturilor, arată sursa citată.

Lee și Jo Woodley au primit o factură de aproape 11.000 de lire sterline (20.600 de euro) după ce s-a descoperit că nu au plătit gazul de când s-au mutat în proprietate. Cei doi susțin că au făcut "totul" pentru a încerca să plătească, după ce s-au mutat în 2005.

Ei susțin că nu au reușit să obțină un răspuns nici măcar cu privire la compania care le furniza gazul în proprietate. În cele din urmă, ei spun că nu au avut altă opțiune decât să renunțe. Dar au consumat gazul în continuare.

Compania de stat nu a identificat furnizorul

În 2006, scrisorile pe care le-au primit de la National Grid și de la asociația lor de proprietari au confirmat că nu au reușit să stabilească ce companie le furniza gazul.

Din această cauză, au luat legătura cu Ombudsmanul, care, potrivit acestora, i-a sfătuit să aștepte să vadă cine este furnizorul lor înainte de a merge mai departe. Dar așteptarea a sfârșit prin a-i costa o mulțime de bani.

În cursul lunii martie a acestui an, Lee și Jo au primit o scrisoare de la distribuitorul de gaz Cadent, solicitându-le o vizită pe proprietate, pentru a examina alimentarea. Au primit apoi o altă scrisoare de la Cadent aproximativ trei luni mai târziu, care îi informa pe cei doi soți că datorează aproape 11.000 de lire sterline pentru consumul de gaz între 2005 și 2023.

„A fost foarte ciudat. După câteva luni am primit facturi pentru orice, dar nu și pentru gaz. Eram îngrijorat că voi primi brusc o factură mare - așa că am încercat din răsputeri să aflu cine ne furnizează gazul. Tipul de la asociația de locuințe a încercat toți furnizorii cu care lucrează și a spus că nu știe ce să facă. Când ombudsmanul a spus să păstrăm actele și să le lăsăm așa, exact asta am făcut" a explicat Lee.

Luna trecută, celor doi li s-a înmânat factura oficială, care le spunea că au la dispoziție 30 de zile pentru a plăti. Dar, în ciuda facturii, Lee și Jo susțin că încă nu știu cu siguranță cine le-a furnizat energia.

Drept urmare, de atunci au semnat un contract cu o mare firmă de energie, astfel încât să știe de unde provine furnizarea lor.

Vorbind despre factura de 18 ani, Lee a adăugat: „Am făcut tot ce am putut. Nu am vrut să las problema să dispară pur și simplu. După doi ani în care am încercat din răsputeri să ne găsim furnizorul și am încercat să plătim British Gas, ni s-a spus că nu mai avem ce face. (...) dar nu se pot aștepta cu adevărat să continui să încerc timp de 18 ani. Trebuie să existe o responsabilitate comună pentru acest lucru."

Un purtător de cuvânt al Cadent a declarat: „În timp ce Cadent nu este un furnizor de gaz, ca parte a licenței noastre de transport de gaz, avem obligația de a investiga și de a depune toate eforturile rezonabile pentru a recupera costul gazului utilizat în afara unui contract cu un furnizor. Deși nu putem comenta cazuri individuale, trebuie să subliniem că avem o echipă de specialiști care sunt la dispoziție pentru a oferi ajutor și sprijin clienților care trebuie să facă o rambursare."

