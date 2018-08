Cum a aflat un bărbat din Piatra Neamț că este contribuabilul unei biserici fără să-și dea acordul

Agerpres

Un bărbat din Piatra Neamț a aflat cu stupoare că este contribuabilul unei parohii de a cărui existență nici cu știa fără să-și dea consimțământul.

Bărbatul povestește pe Facebook cum a primit un plic de la ANAF în care era înștiințat de faptul că o parohie din oraș vrea 2% din impozitul său pe profit, iar dacă nu este de acord, va trebui să facă o cere care să anuleze această redirecționare, astfel se va efectua automat.

Bărbatul a cerut lămuriri și de la ANAF, iar atunci când a ajuns la biserica cu pricina, povestește acesta, preotul era de negăsit.

Postarea integrală a bărbatului

”Astazi am primit un plic , din acela cu dreptunghi negru , plicul funebru de la ANAF..

Ca de obicei il desfac cu gandul ca sigur mai e un nou bir de dat , asta e ..

In plic , o "Notificare" ce ma instiinteaza ca "PAROHIA Pogorarea S.F

. duh" din Piatra Neamt (biserica de la gara , am aflat mai tarziu) vrea cei 2 % din impozitul meu pe profit si ca, daca nu merg in termen de 30 de zile de la primirea plicului , sa ANULEZ acel formular , automat banii se vor duce in contul smecherilor.

Vad un numar de telefon de la ANAF , sun pentru lamuriri, primesc raspuns ca nu stiu exact cum s-a intamplat , dar imi zic ca e clar ca trebui sa merg sa depun notificarea cu semnatura si data si cu mentiunea ca nu doresc sa le dau lor banii .

Am intrebat asa, stiu ca degeaba , daca e normal , ca din banii si din timpul meu , sa rapesc pentru a anula ceva ce eu nu am semnat , completat ,dorit vreodata sa fac. Au zis ca da, trebuie !

Fiind iritat de felul de furt ce se pune la cale , am mers in pauza de serviciu la ANAF Piatra Neamt, iar la ghiseu aflu ca nu se stiu foarte multe informatii despre acest lucru , doar ca au venit 1000 de formulare "230" de la 'PAROHIA bisericii de la gara ". (nu stau in zona si nu am completat vreodata nimic pentru ei)

Intreb daca exista semnatura mea pe formularul respectiv , mi se spune ca nu crede ca exista si ca , de asta se trimit aceste notificari ca sa confirmam noi sau nu.

Apoi i-am explicat doamnei, ca nu imi vine sa cred ce schema de furt au conceput popa de la gara si cu cineva de la ANAF Neamt. Adica cineva , un aghiotant de-al serifului de la gara a stat cu noptile si a completat 1000 de formulare cu toate datele , eventual a avut si CNP-uri , de pe vreun CD cu 'Lista Firme" sau ceva , totul mai putin semnaturile . Apoi , le-au trimis la ANAF "la pescuit" zic , pentru ca procedura/formularul de notificare , informeaza ca daca eu in 30 de zile nu merg la ANAF sa infirm ce scrie acolo , automat intra in legalitate distribuirea acelor bani , catre popa. Schema este foarte inteligenta dar nu si legala , asa arata .

Dupa ce am lamurit cu doamna de la ghiseu ca nu are informatii si ca nu ma poate ajuta cu un nume al vreunui superior care sa aiba habar de asa ceva , mi-a recomandat ...sa merg la biserica !

Initial am ras , apoi mi-am zis ca ce-o sa fac, o fac si pe asta ..

Bineinteles ca am intrat in biserica si nu erau decat angajatii , seful era plecat cu treaba..nu am zabovit si am plecat cu gandul ca voi reveni la domnul parinte sa cer o explicatie si sa-l anunt respectuos ca il reclam la politie daca mai patesc asa ceva.

Stiu ca sunt foarte multe astfel de plicuri care nu ajung sa fie deschise de catre destinatar , din motive diferite : schimbare domiciliu fara a modifica si datele in buletin , oameni plecati din tara care cotizeaza la ANAF prin alte venituri ce le vin de aici , se mai arunca la un loc cu fluturasii .

Cred ca majoritatea lor , sunt deschise si sunt luate ca atare ..las-o ma ca merge-asa.."sa ne deie domnu sanatate si putere ,ploaie si holde , sida si cancer .. da-i naibii de 2% , numai sa fie bine

Ca si concluzie, sincer mi se pare oribil ,ingrozitor, modul in care au ajuns sa puna mana pe banii nostri , mai ales ca eu unul nu am dat vreoadata vreun ban , decat fortat de imprejurari.

Spor la zbor si fiti pe faza , maine poate va treziti ca biserica x de pe raza parohiei y , va cere sa evacuati apartamentul ca e bun pentru depozitat formulare 230.. cu promisiunea raiului si al verdetii vesnice.”

