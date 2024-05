Culisele Met Gala 2024. Vedetele care au fost protagonistele unor momente hilare. Au rămas în istoria show-ului | FOTO&VIDEO

Gala Met din 2024 a fost organizată în prima zi de luni din luna mai. Expoziția Costume Institute 2024 de la The Metropolitan Museum of Art, intitulată „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, a cuprins aproximativ 250 de articole extrase din colecția permanentă a Costume Institute, multe dintre acestea fiind rareori văzute în public până acum. Acoperind peste 400 de ani de istorie a modei, piesele au inclus modele de Schiaparelli, Dior, Givenchy și multe altele.

Codul vestimentar oficial de la Gala Met 2024, care a avut loc luni, 6 mai, la New York, la Metropolitan Museum of Art, a fost „The Garden of Time”. Și anul acesta vedetele au făcut un spectacol de modă pe covorul roșu cu ținute care mai de care mai extravagante.

De la Gala Met din 2024 nu au lipsit momentele pline de umor și spontaneitate. În spatele ținutelor impecabile ale vedetelor care au participat la eveniment s-au aflat armate de oameni și ore întregi de muncă. De asemenea, pentru fotografiile de senzație de pe covorul roșu, cele mai multe vedete au avut nevoie de ajutor extern.

Tyla, „pusă” la poză

Cântăreața și compozitoarea sud-africană Tyla a fost îmbrăcată într-o rochie Balmain care semăna cu o clepsidră de nisip - o interpretare literală a „Nisipurilor timpului”. Pentru a nu fi nevoită să urce scările Met într-o astfel de ținută, Tyla a fost ridicată, la propriu, de agenții ei de securitate, și „pusă” la poză. Imaginile au devenit ulterior virale pe TikTok.

Kim Kardashian nu a putut merge singură

Nici Kim Kardashian nu a fost în stare să meargă singură pe treptele de la Met Gala. Vedeta a fost ajutată de câteva persoană să pășească.

Cardi B a fost ajutată de o armată de oameni

Rochia neagră din tul a vedetei a fluturat pe faimoasele trepte ale Metropolitan Museum of Art. Cardi B a umplut, la propriu, treptele de la Met Gala. Ea a avut nevoie de o armată de oameni care să o ajute să pozeze.

@lakw.tv #MetGala2024 #newyork #tiktokfashion #metgala #nuevayork #cardib #cardibardi #cardibchallenge ♬ Up - Cardi B

Janelle Monáe a fost la un pas să cadă

Vedeta nu a purtat o ținută prea confortabilă, motiv pentru care mobilitatea a fost dificilă. În timp ce poza pe scările Met Gala, Janelle Monáe și-a pierdut pentru o secundă echilibrul.

Momente care au făcut istorie la Met Gala 2024

Cele trei ținute ale lui Zendaya

Zendaya a tratat primul ei Met după șase ani ca pe o olimpiadă a modei, în adevăratul sens al cuvântului. Actrița a sosit purtând o rochie artizanală Maison Margiela, modelată după show-ul haute couture Dior primăvară/vară '99 al lui John Galliano, dar mai târziu a pășit din nou pe covorul roșu într-o rochie vintage Givenchy din 1995, tot o creație Galliano. Pentru a treia ținută vedeta a optat pentru o rochie brodată de designerul grec Celia Kritharioti.

Getty

Getty

Getty

Lana Del Rey a avut un moment istoric

Pentru a doua sa apariție la Met, Lana Del Rey a purtat o rochie Alexander McQueen care a întruchipat perfect tema „Sleeping Beauties”.

Rochia a fost una dintre primele creații pe covorul roșu ale noului director de creație McQueen, Seán McGirr, și a fost inspirată de "Widows of Culloden", celebra colecție de toamnă/iarnă 2006/2007 a regretatului Lee McQueen.

Getty

Primul Met pentru Pamela Anderson

Este oarecum neașteptat faptul că ediția din acest an a Met a fost prima pentru Pamela Anderson. Pentru această ocazie, Anderson a uimit într-o rochie Oscar de la Renta de culoarea fildeșului.

Bijuteriile de 10 carate ale lui Demi Moore

Rochia Harris Reed a lui Demi Moore nu a putut trece neobservată. Bijuteriile pe care le-a purtat însă, au completat ținuta perfect. Actrița a purtat accesorii de 10 carate din colecția Cartier - Nature Sauvage. Bijuteriile erau compuse din diamante, smarald și platină.

Getty

Vintage la Met Gala

A existat o prezență tot mai mare a pieselor vintage pe covorul roșu de la Met încă de la începutul anilor 2010. În 2024 însă, procurarea pentru piesele vintage pentru Met a devenit o adevărată competiție. Kendall Jenner, Emma Chamberlin și Zendaya s-au numărat printre vedetele ale căror ținute din acest an au fost culese din arhive, conform Vogue.

Getty

Getty

Rihanna nu a fost prezentă

Rihanna întârzie de obicei când participă la Met și ajunge pe covorul roșu chiar înainte de închiderea acestuia. Anul acesta însă, Rihanna a fost absentă.

Megastarul își prezentase ținuta de la Met cu câteva săptămâni înainte. Vanity Fair și People au raportat că gripa a fost vinovată pentru absența vedetei de la eveniment.

Getty

Camila Cabello a purtat o poșetă făcută din gheață

Cântăreața și-a accesorizat rochia metalică Ludovic de Saint Sernin cu o poșetă din gheață care avea înăuntru un trandafir.

Getty

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: