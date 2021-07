Cu permisul luat de o zi, un tânăr a fost oprit și amendat. Ce probleme i-au găsit polițiștii

Poliţia Rutieră din Capitală a organizat vineri seară filtre privind starea tehnică a vehiculelor, iar mai mulţi şoferi au rămas fără certificate de înmatriculare.

În timpul acţiunii au fost aplicate 65 de amenzi, în valoare de peste 23.000 de lei. Unii şoferi, prea grăbiţi, au rămas şi fără permisele de conducere.

Cei care au probleme tehnice la maşini au avut o surpriză neplăcută.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au efectuat acţiuni de verificare asupra autovehiculelor din Capitală. În cadrul acţiunii, aceştia au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru deficienţe tehnice.

În cadrul activităţilor de control, au fost retrase 21 de certificate de înmatriculare, inclusiv ale unor motociclete.

Un tânăr care avea permisul de conducere de o singură zi a fost amendat cu 725 de lei pentru deficienţe la anvelope şi lumini.

"Ai mai fost oprit în trafic?

E prima zi de permis, prima zi...Asta e...

Maşina e în regulă?

Da, am lucrat un an jumătate cu tata la ea şi acum, să mă bucur şi eu de ea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat."

Un alt tânăr a fost oprit de către poliţişti şi sancţionat cu o amendă de aproape 1.200 de lei pentru anvelope uzate şi noxe peste limita admisă.

"Ce părere ai despre această amendă?

O porcărie după cum ziceam...

Ţi se pare în regulă, cât ai primit?

1.000 şi ceva de lei, nu mi se pare deloc ok, pentru nişte noxe. Cum am zis abia am luat maşina, poate şi vina mea.”

Claudiu Costea, insp.principal Brigada Rutieră: „Tematica acţiunii o reprezintă verificarea stării tehnice, a vehiculelor, care prezintă deficienţe tehnice, pe fondul cărora s-au produs accidente de circulaţie cu consecinţe grave.”

Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, spun poliţiştii.