Pensionari găsiți într-o baie de sânge în casele lor. Poliția a făcut o arestare

Polițiștii au cerut arestarea lui Alexander Lewis-Ranwell, 27 de ani, fost jucător de polo călare, descris de cei care îl cunosc ca fiind "extrem de politicos și amabil".

Cadavrele a trei pensionari - gemenii Dick și Roger Carter, 84 de ani, și Anthony Payne, 80 de ani, au fost găsite în această săptămână în casele lor din Exeter.

Family tribute to man killed in Exeter triple murder https://t.co/VBdBKTqaVB Anthony Payne was one of three men killed in Exeter

Victimele au suferit traumatisme grave la cap, polițiștii suspectând că este vorba despre acealași criminal din cauza asemănării rănilor provocate celor trei pensionari.

Unul dintre vecinii lui Lewis-Ranwell a declarat că tânărul a urmat cursurile unei școli private, unde taxa de studii era de 30.000 de lire sterline pe an, iar tatăl acestuia i-a cumpărat mai mulți cai, deoarece fiul său era pasionat de polo.

Man arrested in connection with Exeter triple murders named as ex-public schoolboy https://t.co/7aLK6MKAwN

