Crima de la metrou. Mărturia Magdalenei Şerban: ”Mă uitam la mai multe persoane şi vedeam negru”

Magdalena Şerban, femeia acuzată că a împins două fete în faţa metroului dintre care una a murit, a fost audiată miercuri de către magistraţii Tribunalului Bucureşti.

În decembrie 2017 în timp ce se afla pe peronul staţiei de metrou Dristor 1, Magdalena Şerban a împins o tânără spre liniile de metrou, iar după ce victima a căzut pe şine, în timp ce aceasta încerca să se agaţe de marginea peronului, a lovit-o în zona capului cu piciorul. Urmare a acestor acţiuni, tânăra a fost lovită de trenul ce intra în staţie şi a decedat.

„În luna decembrie am fost concediată de la Carrefour şi mediul meu de trai s-a redus. În zilele în care s-au întâmplat accidentele am căzut moral, îmi căutam de serviciu. Am căutat serviciu la chioşcurile de la metrou în ziua aceea. Am avut o ameţeală şi am avut o gândire negativă. Vreau să se ia în considerare boala mea, am fost internată şi în Spania. În decembrie 2017 m-am simţit foarte rău, pentru că eram nefolositoare. Am avut gânduri negre şi de aceea s-au intamplat aceste accidente. Regret faptele comise. Nu este caracteristic pentre mine. Am lucrat în comerţ şi mereu am fost în slujba indivizilor, atat în Spania, cât şi în România”, a spus Magdalena Şerban, în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti, relatează Mediafax.

Femeia le-a mai spus judecătorilor că prima fată pe care a împins-o în faţa metroului, dar care a reuşit să se salveze la timp, semăna cu o tânără la care a mers în Spania.

„Mi-au venit gânduri negre, să o împing pe podeaua dintre staţii. Pe prima fată am văzut-o prima dată cand aştepta metroul. Nu cunosc staţiile de metrou. Am împins-o o dată după care m-a împins şi ea, apoi am împins-o şi eu ca să nu cad pe podea. A opus rezistenţă. A venit metroul şi am plecat, am ieşit afară, am mâncat şi am cautat iar de serviciu pe la magazine şi am întrebat daca au nevoie de vânzător, nu am găsit şi m-am întors la metrou”, a mărturisit Magdalena Şerban.

În privinţa celei de-a doua fete împinse, care a murit în urma impactului cu trenul, Magdalena Şerban spune că nu a încercat deloc să o ajute.

„Pe peron, mă uitam la mai multe persoane şi vedeam negru în jurul meu, la fiecare, ce face. Pe o fată care a venit mult spre mine în faţa mea am împins-o fără să-mi dau seama. A căzut pe şine şi nu se putea ridica de acolo pentru că era înălţimea mare. Doar un bărbat ar fi putut să o scoată de acolo. Când era cazută, striga ca pot să-i iau geanta, moment în care eu am dat cu piciorul în geantă. Fata era cu mâinile întinse, iar geanta era în una din mâinile ei. Nu am încercat să o ajut şi nu am văzut lovitura dată de metrou pentru că am plecat. (...) Toate persoanele care erau acolo au văzut că era cineva pe şine, dar nu a sărit nimeni pentru că venea metroul. Am plecat de acolo şi am auzit ţipete, dar eu eram deja pe scările rulante. Apoi am plecat să-mi cumpar pantaloni şi de acolo m-a luat Poliţia. Am stat două ore să-mi cumpăr pantaloni. Nu m-am întrebat ce a păţit persoana pe care am împins-o pe şină, pe mine mă interesa să-mi gasesc pantaloni mai ieftin. Regret faptele comise. (...) A doua fată nu a opus rezistenţă pentru că era mai slăbuţă. Nu m-am gândit să le imping pe fete le fel. Nu m-am gândit la aşa ceva. Nu ştiu de ce nu a opus rezistenţă a doua fată, poate era şi mai neatentă”, arată femeia.

Tânăra care a scăpat: „M-am gândit că o să mor când a încercat să mă împingă a doua oară.”

Judecătorii au audiat-o şi pe Alexandra Anne-Mary Costache, fata care a reuşit să se salveze. Aceasta a spus că, în acele momente, nimeni nu i-a sărit în ajutor. De asemenea, tânăra cere daune 50.000 de euro.

„M-am gândit că o să mor când a încercat să mă împingă a doua oară. Am avut un reflex de a mă răsuci. Am auzit mai mulţi oameni care strigau şi veneau spre mine. Repeta într-una că i-am luat banii. Ea continua să spună asta şi arăta spre buzunarul ei. Atunci m-am uitat bine la ea şi am văzut că era foarte calmă si foarte hotărâtă. Am fugit să prind metroul pentru că îmi era foarte frică. Ea a rămas pe peron. M-am uitat în jur, două persoane care au vazut momentul discutat despre acest moment. Nimeni nu a avut nicio reacţie, de parcă nu s-a întamplat nimic. Am izbucnit în plâns, dar nimeni nu mă băga în seamă. Am ajuns la cabinetul denstistului. M-am mai calmat şi a venit tatăl meu. A venit tata şi a sunat imediat la 112. Foarte dezamăgit mi-a zis că poliţia ne pune pe noi să cercetăm la Costin Georgian să vedem ce s-a întâmplat. Am fost acolo, de unde am fost trimis la Unirii”, a spus Alexandra Anne-Mary Costache.

Mai departe, fata a spus că a aşteptat vreme de câteva ore până poliţiştii au găsit imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul.

„Când am ajuns la Unirii un domn poliţist ne-a întrebat ce s-a întâmplat şi ne-a rugat să mai aşteptam că mai avea un ca inainte de furt de geanta. Am aşteptat un timp destul de lung, vreo două ore. La un moment dat poliţistul ne-a invitat înăuntru şi a căutat înregistrarea de la Costin Georgian. A durat mult pentru multe camere nu mergeau. A găsit o înregistrare în care s-a văzut clar ceea ce s-a întamplat. Înainte să văd înregistrarea nu mi-am imaginat ca e atat de rău şi că m-a împins cu atâta hotărâre şi am avut atac de panică. Un şef de la poliţie mi-a zis apoi că nu e atat de grav şi probabil nu o să fie încadrată la tentativa de omor”, a mai declarat fata.

