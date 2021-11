Cozi la centrele de vaccinare. Românii se imunizează chiar și în vacanțe

StirilePROTV

Autoritățile au organizat în marile orașe maratoane de vaccinare, iar în mediul rural au trimis caravane mobile, sperând că vor convinge cât mai mulți oameni să se vaccineze anti-Covid.

Peste 80 de mii s-au imunizat în ultimele 24 de ore, la nivel național. În același timp însă, 233 de români au fost răpuși de Covid, iar în secțiile de terapie intensivă 1731 de bolnavi se luptă pentru viața lor.

La centrele de vaccinare din București a fost coadă și duminică.

Peste 17 mii de oameni s-au vaccinat până la orele prânzului la maratonul organizat în capitală. Cel mai plin a fost la centrele de la Palatul Copiilor, dar și la Circul Metropolitan, unde au venit să se imunizeze peste 3.500 de persoane.

Caravana vaccinării a ajuns și în stațiunea Colibița, iar turiștii s-au bucurat că se pot imuniza.

„E ziua nevestei și cu ocazia asta am zis să facem și vaccinul, să fie toate spre bine”, a spus un turist.

„Am venit pentru că nu am fost niciodată și am vrut să vedem locația. Am venit să servim ceva și să ne vaccinăm”, a mărturisit o turistă.

„Încet încet începe numărul să crească, oamenii când vin la munte, la Colibița, și văd că se pot vaccina, salută lucrul acesta. Noi la rândul nostru stăm la dispoziția oamenilor ca să se vaccineze cât mai mulți”, a transmis un medic coordonator.

Și Căsuța lui Moș Crăciun din Piața Mare a Sibiului a devenit centru de vaccinare până când se deschide târgul de Crăciun. Laurențiu are 15 ani și a vrut să fie printre primii care se vaccinează aici.

„Mi-a venit așa dintr-o dată, am văzut pe toată lumea și în mare parte să intru cam peste tot. Nu am simțit aproape nimic”, a spus Laurențiu.

„Vaccinarea mi se pare foarte importantă, poate unul dintre lucrurile cele mai importante ce le avem de făcut în această perioadă. Bineînțeles și să ne bucurăm și de Crăciunul care ne așteaptă, să-l așteptăm pe moș sănătoși și în siguranță”, a spus un alt medic coordonator.

Potrivit ultimei raportări, aproape 7,5 milioane de români s-au imunizat de la începutul campaniei de vaccinare, dintre care 6,8 milioane au schemă completă.