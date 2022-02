Copil de zece ani sfâșiat când venea de la școală, în Sf Gheorghe. Bănuielile anchetatorilor

Scene șocante pe o stradă din Sfântu Gheorghe! Un copil de 10 ani a ajuns la spital în stare extrem de gravă după ce a fost sfâșiat de câini pe drumul de întoarcere de la școală.

Cu răni adânci pe tot corpul, băiatul a fost operat de două ori și urmează să fie supus și altor intervenții chirurgicale pentru reconstruirea mai multor parți din trupul sfârtecat. Procurorii au deschis un dosar penal pentru a-l trage la răspundere pe stăpânul animalelor.

Copilul, elev în clasa a treia, locuieşte într-o zonă izolată de la marginea orașului Sfântu Gheorghe, astfel că nimeni n-a fost martor la atac. Un vecin l-a găsit pe băiat la marginea drumului, plin de sânge. Abia mai respira.

Dan Andraș, vecin: „Era plin de sânge, cu noroi pe el, l-am băgat în casă, l-am spălat, am făcut duș cald, am spălat rănile, era chemată salvarea, am pus în pat, am împăturit, am dat ceai cald.”

Iniţial, ambulanța l-a dus pe copil la Spitalul din Sfântu Gheorghe dar, pentru că starea lui era critică, medicii au decis transferul.

Copilul a fost transferat în stare gravă la spitalul de pediatrie din Brașov. Medicii l-au operat de două ori până acum. Doctorii spun că are răni pe tot corpul. Cele mai profunde sunt la mâini, semn ca băiatul a încercat să se apere.

Povestea are însă o latură care trebuie lămurită de anchetatori. Mama băiatului spune că dulăii ar aparține chiar vecinului care a descoperit copilul rănit. Povestește că fiul ei s-a plâns de mai multe ori că a fost atacat de animalele care ies adesea în drum. Bărbatul, medic veterinar, recunoaște că ține câinii liberi prin curte dar spune că nu aveau cum să scape și neagă faptul că animalele lui l-ar fi rănit pe copil.

Reporter: Câţi câini aveți dumneavoastră?

Dan Andraș: „Am opt câini”.

Reporter: Și ies pe stradă?

Dan Andraș: „Nu are cum, e împrejmuit tot aici. Nu știu cum s-a putut întâmpla. Ancheta e în derulare.”

Cristinel Ianoși, procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe:

„La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea de către proprietarul câinelui său deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane.”

Dacă va fi descoperit, stăpânul câinilor ar putea fi pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.