Contul de Instagram al Simonei Halep a fost spart de hackeri. Mesajul sportivei

Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, a fost victima hackerilor.

Pe contul de Instagram al Simonei au apărut mai multe mesaje care sugerau că sportiva cere anumite sume de bani.

După aproximativ o oră, sportiva a reușit să își recupereze contul din online și a scris un mesaj pe contul său de Twitter: ”Vă rog să ignorați hackerii care se distrează acum pe contul meu de Instagram. Cunosștem problema și se lucrează la asta. Sperăm să rezolvăm cât mai repede”.

Please ignore the hackers who are currently having fun on my Instagram account. We are aware and @instagram are working on it. Hopefully will be solved asap ????