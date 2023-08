Concurs de frumusețe cu sute de cai putere la Alba Iulia. Mai bine de 140 de camioane - transformate în opere de artă

Proprietarii celor mai puternice camioane tunate au defilat cu mastodonții în cetatea Alba Carolina. Spun că au investit o mică avere, dar satisfacțiile sunt pe măsură.



Camioanele au fost personalizate în funcție de pasiunile proprietarilor, veniți din toată România, dar și de peste hotare.



Mai bine de 140 de camioane - transformate în opere de artă, după investiţii de zeci de mii de euro - şi-au făcut apariţia în cetate. Cel din imagini îi aparţine unui arădean care a cheltuit pentru pasiunea sa 60 de mii de euro.



Ovidiu Orădean – proprietar camion:„Camionul este cu Vlad Țepeș din filmul Dracula, am făcut o temă românească pe oriunde mergi să reprezentăm țara de unde suntem. Oriunde m-am dus în Europa Germania, Austria, Franța, Belgia, Olanda direct poză”.

La fel și acest camion ce pare o piesă de recuzită din filmele cu supereroi. Investiţia a depăşit 35 de mii de euro.



Dorin Bătea – proprietar camion: „Cabina a fost demontată complet a rămas doar caroseria, tablă și în Olanda au făcut totul de la zero fiecare buton, fiecare element, bordul este îmbrăcat în piele, totul e lucrat manual. Au lucrat cam două luni”.



Un tânăr din Baia Mare s-a gândit mai mult la confort.



Gabriel Gavrău – șofer camion: „Am îmbrăcat partea asta de sus, tavan, partea de pat cu un material alcantara, un material care nu se găseşte la noi în România, din Olanda. Dacă te-ai făcut șofer pe camion o parte din viață e aici la birou, pentru noi ăsta e biroul".



Reacţiile celor veniţi să vadă bijuteriile cu roţi au fost pe măsură.



Femeie: "Cel mai mult mi-au atras atenția cele care au o poveste sau cele cu animații, dar și cele care au lumini, sonorizare puternică este o investiție, cred că o fac din plăcere".



Florin Tomuța – organizator: „Fiecare camion are o tematică și are multă o pasiune, reprezintă munca proprietarilor".



Camioanele pot fi admirate şi mâine, când vor fi decernate premiile pentru câştigătorii concursului.





Dată publicare: 05-08-2023 08:37