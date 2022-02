Coadă la centrele de vaccinare din Arad. Oamenii au venit să-și ridice voucherele pentru vaccinare

A fost coadă în miercuri dimineață la centrele de vaccinare din Arad. Oamenii au venit să își ridice voucherele pentru vaccinare, acordate de stat.

Cum multe dintre centre s-au închis, în ultima vreme, distribuirea tichetelor se face în doar două locații, unde se vor distribui, în total, câteva zeci de mii de vouchere.

Oamenii s-au așezat la coadă dis-de-dimineață, mai ales că așteaptă voucherele de câteva luni

50 de mii de arădeni, care s-au imunizat din septembrie anul trecut, sunt așteptați să le ridice. În oraș au mai rămas, însă, doar două centre de vaccinare deschise.

Localnic: „Am făcut vaccinul și acum am venit să luăm. Noi am făcut vaccinul când nici nu am știut că se dau tichete. Să ne protejăm pe noi. Este un ajutor că suntem în pensie și pensiile sunt mici, facturile la gaz și curent mari, prețuri la alimente toate mari, benzina...”

Localnic: „Ne-am vaccinat că așa au vrut copiii. Este un ajutor, bineînțeles, pentru toată lumea.”

Localnic: „Sunt ajutor că sunt oameni saraci. Eu mă vaccinam și dacă nu erau. M-am vaccinat de trei ori. Fiecare cum gândește.”

Localnic: „Eu mă vaccinam oricum, că îmi era teamă, și acum mi-e teamă. Încă nu m-am vaccinat pentru tichet, dar e bine venit. Familia e mare, mai cumpăram ceva pe ele.”

Valoarea unui voucher este de 100 de lei și mulți s-au gândit deja pe ce să cheltuie banii.

Reporter: Ce faceți cu tichetele?

Localnic: „Iau la caței că am doi caței și cumpăr bobițe. Cu un milion pe săptămână câinii mei sunt în regulă, nu am treabă... Nu că nu aș avea din ce...”

Localnic: „S-au mai dat tichete odată, dar au venit mai puține și nu s-a ajuns la toată lumea. Ce o să fac? Cumpăr de mâncare. M-am vaccinat înainte de a auzi că se dau tichete.”

Alții, în schimb, au stat la coadă degeaba

Horea Timiș, directorul DSP Arad: „Am primit în jur de 80.000 de tichete care asigură necesarul pentru cele 50.000 de persoane care s-au vaccinat de anul trecut din septembrie. Mai avem un stoc de rezervă de 30.000 de tichete care sunt disponibile pentru acest an. Ele sunt distribuite la toate centrele de vaccinare și astăzi începe distribuția către alți 50 de medici de familie.”

Tichetele de vaccinare pot fi ridicate până la sfârșitul lunii martie.