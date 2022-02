CNN: Ucrainenii încearcă să blocheze tancurile rusești cu trupurile și bicicletele lor

Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina, ziua a treia | LIVE UPDATE

În videoclip, pot fi văzute tancuri conducând pe drumurile din Bakhmach, care se află la puțin peste 110 mile nord-est de capitala ucraineană Kiev.

CNN a confirmat autenticitatea și locația videoclipului.

„Își aruncă bicicletele sub tancurile rusești”, spune o voce din videoclip.

In Bakhmach, the Chernihiv region, Ukrainians are trying to stop Russian tanks with their bare hands. Such a courageous people. pic.twitter.com/AMDkbA4SFu