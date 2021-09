Doi studenți care au vrut să închirieze un apartament, păcăliți de un bărbat aflat în arest la domiciliu, în Cluj-Napoca

Doi studenți au fost păcăliți după ce au dat curs unui anunț pe internet, în căutarea unui apartament cu chirie. Aceștia au plătit o garanție de 1.500 lei după care, sub diferite pretexte, proprietarul a evitat să le predea locuința.

Tinerii sunt acum deciși să depună plângere, pentru a-și recupara banii. Suspectul, însă, nu ar fi la prima ispravă de acest gen. Mai mult, acesta este cercetat, în arest la domiciliu, pentru înșelăciune.

Cei doi tineri sunt studenți în Cluj-Napoca și au dorit să închirieze un apartament înainte de a începe cursurile. Un anunț postat pe rețelele sociale le-a atras atenția și s-au înțeles rapid cu proprietarul, fară să bănuiască ce vă urma.

Victimă: "Avea un apartament cu 3 camere la 300 de euro și noi am decis să-l vedem la momentul respectiv. După ce l-am văzut, am decis să dăm o garanție. Trebuia să ne mutăm în 25 august, așa era înțelegerea, dar după el tot ne-a amânat. Când ne-am cerut banii înapoi el tot a amânat. N-a vrut să ne dea. A zis că nu are toți banii. N-am văzut nici banii nici cheia".

Tinerii spun că nu au semnat niciun contract, iar banii i-au dat pe loc. După aproape două săptămâni în care proprietarul a încercat să-i amâne, cei doi sunt deciși să depun plângere la poliție.

Victimă: "Prima dată a făcut un accident și l-am înțeles, pentru că e omenesc. După, a zis că nu poate veni din Oradea la Cluj. După tot felul de chestii că o trimit pe mama să aducă cheia, iar ieri, duminică, ne-a trimis mama lui un mesaj în care zicea că și-a pierdut telefonul. Atunci am zis că nu, gata, vrem banii înapoi și că totul este o înșelăciune".

Tinerii păcăliți au aflat că bărbatul ar mai fi păcălit și alte persoane. Mai mult, potivit magistraților de la Curtea de Apel Cluj, bărbatul este cercetat pentru înșelăciune și se află în arest la domiciliu. Specialiștii imobiliari recomandă viitorilor chiriași mare atenție.

Robert Szocs, director agenție imobiliară: "Recomandăm viitorilor chiriași să nu încheie nicio tranzacție financiară până în momentul în care semnează un contract de închiriere cu proprietarii. Înaintea semnării acestui contract de închiriere, recomandăm chiriașilor să solicite următoarele documente: un document în original care să ateste identitatea celui care închiriază".

Alexandra Luca, purtător cuvânt IPJ Cluj: "Recomandăm verificarea cu atenție a locației ce urmează a fi închiriată. De asemenea, nu transmiteți sume de bani în contul unor persoane necunoscute''.

Contactat telefonic, bărbatul nu a dorit să ofere un punct de vedere.