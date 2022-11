Clotilde Armand se consideră o victimă politică, hărțuită de ANI: „Gata! M-au prins... Glumesc. Nu aveau ce”

Potrivit ANI, Clotilde Armand se află în conflict de interese administrativ, pentru că a obţinut 18.720 lei, după ce s-a numit pe sine manager al unui proiect finanţat din fonduri europene, din acest statut decurgând şi acuzaţia de incompatibilitate, întrucât a exercitat simultan şi funcţia de primar.

Clotilde Armand a reacționat imediat pe Facebook, imediat ce ANI a făcut publice acuzațiile.

„Gata! M-au prins... Glumesc. Nu aveau ce.

Am citit astăzi comunicatul ANI, pot să vă spun că am respectat legea în cazul proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟.

Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare și autoritățile competente care ne-au transmis că totul este corect. Știți, nu facem nimic de capul nostru.

De asemenea, în cadrul lucrării ce face obiectul comunicatului am răspuns de fiecare data solicitărilor ANI și am depus un punct de vedere însoțit de documente justificative care arată legalitatea activităților pe care le-am desfășurat în calitate de primar al Sectorului 1 București. N-am primit nici un răspuns și mi-a fost refuzat de mai multe ori accesul la dosar” a scris Clotilde Armand, luni dimineața, pe contul personal.

Clotilde Armand se consideră hărțuită

Primarul Sectorului 1 a continuat apoi, invocând mai multe paragrafe de lege pe care le consideră favorabile, concluzionând că acțiunea ANI este una politică, de hărțuire.

„Legea spune asta:

- art. 94 alin. 22 din Legea nr. 161/2003:

„nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2), functionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile [...].”

Și asta:

art. 16 din Legea nr. 153/2017:

- „(2) Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor si viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 25%.”

PS:

Mă bucur că autoritățile sunt vigilente și că își fac treaba. Știam că unul dintre membrii PNL Sector 1 a făcut plângerea la ANI, într-o încercare disperată de hărțuire a mea. Nu avem nicio problemă ca Parchetul și Prefectul să verifice actele și le vom pune la dispoziție toate documentele pe care le vor solicita. Să vedeți acum cum intră în vrie aparatul de manipulare al PSD PNL și să țipe. Nu-i nimic. Mergem după ei. #NiciUnPasÎnapoi”

