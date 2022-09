Clotilde Armand: Vrem să producem energie gratuită

Imobilele în care funcţionează instituţii publice vor fi echipate cu panouri fotovoltaice şi pompe de căldură, iar pentru jumătate dinte blocurile de locuinţe se intenţionează echiparea cu instalaţii care produc energie de la soare şi care să asigure independenţa energetică a blocului opt luni pe an.

„Guvernanţii să vină aici şi să audă ce au primarii de spus şi cum se pregătesc primarii la ce vine, mă refer aici la faptul că trebuie să fim echipaţi pentru un eventual colaps energetic. Este unul dintre aspectele de care vreau să vorbesc astăzi. De când sunt primar, de un an şi jumătate, asta am făcut: ne-am pregătit pentru acest colaps energetic. Vrem să fim primul UAT din România care va produce mai multă energie decât va consuma, o energie nepoluantă, o energie gratuită şi o energie produsă de noi. E vorba de energia consumată atât de instituţiile publice, cât şi de instituţiile private, de oameni, gospodării. În aceste două cazuri vrem să producem mai multă energie decât vom consuma. Pentru instituţiile publice echipăm cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură, pentru blocurile Sectorului 1 avem acest proiect care este o premieră în România, care se numeşte Termoficare de la soare este un proiect ambiţios, dar în acelaşi timp robust care e testat în majoritatea oraşelor din Europa şi care ne permit, cum am spus, să devenim autonomi”, a declarat Clotilde Armand, marţi, la Braşov, unde participă la Forumul Oraşelor Verzi.

Edilul Sectorului 1 a explicat că sistemul pe care intenţionează să îl implementeze pentru blocurile de locuinţe permite ca timp de opt luni ani imobilul să aibă acces la energie gratuită şi nepoluantă, doar timp de patru luni pe a acestea depinzând de sistemul de termoficare.

Primarul a subliniat care sunt costurile şi sursele de finanţare.

„Pentru proiectele pe clădirile publice avem finanţare din PNRR, Primăria poate să asigure finanţarea şi ea, în totalitate. Pentru cădirile private 90% este asumat de primărie şi 10% de asociaţiile de blocuri. Costul este unul rezonabil: pentru un apartament sistemul de termoficare de la soare înseamnă 15.000 de lei din care familia trebuie să asume 10%, adică 1500 de lei, pe 10 ani înseamnă aproximativ 12 lei pe lună”, a adăugat Clotilde Armand.

Aceasta a specificat că proiectul se adresează blocurilor de locuinţe care sunt reabilitate, iar din 2000 de blocuri din sector jumătate sunt reabilitate, altele fiind monumente istorice, având risc seismic sau alte probleme.

Armand estimează că, pentru blocurile reabilitate, în patru-cinci ani, acestea ar putea fi echipate toate, precizând că primăria poate cheltui pentru acest proiect până la jumătate din bugetul de investiţii, „fără să fie nicio problemă pentru Sectorul 1”.

„Problema noastră este mai mult o problemă politică, adică guvernanţii să-şi dea seama că avem nevoie de aceste investiţii şi să nu le blocheze”, a adăugat Clotilde Armand.

