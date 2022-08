Ciucă: Ministerul Energiei trebuie să prezinte până luni situaţia concretă cu proiectele de investiţii din energie

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, joi, în şedinţa de Guvern, că în urma şedinţei Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetică şi implementarea proiectelor de infrastructură energetică, a decis ca Ministerul Energiei să prezinte până luni situaţia concretă cu proiectele de investiţii din energie, folosind toate pârghiile de finanţare, iar ANRE trebuie să vină cu o analiză a evoluţiei situaţiei energetice, inclusiv a pieţei, de la începutul anului până acum, precum şi efectele pe care le-au produs deciziile luate, în mod deosebit Ordonanţa 27.

”Ieri am desfăşurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetică şi implementarea proiectelor de infrastructură energetică. A fost o decizie pe care am luat-o în urma analizei datelor şi prognozelor şi a perspectivei asigurării energiei, pe timp de iarnă. Totodată, am considerat că este un moment oportun, în urma desfăşurării activităţii grupului de lucru pentru securitate energetică, pe care l-am convocat în luna iulie şi toate perspectivele pe care noi le-am identificat la vremea aceea ne-au determinat să procedăm la constituirea acestui comitet interministeral, ţinând cont de situaţia energetică a ţării noastre, desigur privită în context european”, a spus premierul.

Ministerul Energiei trebuie să prezinte situaţia concretă cu proiectele de investiţii

Nicolae Ciucă a anunţat că a decis ca Ministerul Energiei, până luni, să prezinte situaţia concretă cu proiectele de investiţii, folosind toate pârghiile de finanţare, atât pe bugetul de stat, cât şi cele provenite din PNRR şi Fondul de Modernizare.

”De asemenea, tot la nivelul Ministerului Energiei, împreună cu celelalte ministere, să pună la punct toate elementele de plan pentru iarna 2022-2-23”, a mai afirmat Ciucă.

El a precizat că a primit o prognoză pe termen scurt de la ANM şi au discutat perspectiva evoluţiei hidrografice, la nivelul Ministerului Mediului, apelor şi Pădurilor.

”A reieşit foarte clar că este nevoie de coordonare, astfel încât să putem să balansăm, să echilibrăm tot ceea ce înseamnă sursele de energie şi să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul întregului sistem energetic şi acest plan de măsuri am decis să fie prezentat Comitetului pe data de 31 august”, a arătat Nicolae Ciucă.

Premierul a mai spus că la nivelul ANRE, a solicitat să primească de asemenea o analiză a evoluţiei situaţiei energetice, inclusiv a pieţei, de la începutul anului până acum, precum şi efectele pe care le-au produs deciziile luate, în mod deosebit Ordonanţa 27, având în vedere faptul că deja primul pachet de sprijin a populaţiei şi protejare a economiei pentru perioada noiembrie – aprilie se apropie de final.

El a arătat că primeşte deja datele potrivit cărora până în acest moment, 97% din sumele pentru compensare au fost achitate.

”Din perspectiva aplicării OUG 27, luna aprilie nu a fost însă închisă şi atunci este foarte important ca atunci când avem aceste date să venim cu măsuri concrete, aşa cum ne-am angajat, prioritară fiind pe masa Guvernului să continuăm să sprijinim populaţia vulnerabilă, industria alimentară, IMM-urile, astfel încât să ne asigurăm că economia va funcţiona în continuare”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 18-08-2022 10:49