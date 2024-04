Rețetele românești bizare din cărțile de bucate. Cum ajung străinii să gătească ciorbă rădăuțeană cu porcușor de Guineea

Astfel, printr-o eroare, cel mai probabil de traducere, străinii au aflat că ciorba rădăuțeană se face cu porcușor de Guineea, micii cu ceapă, iar ciorba de burtă ar conține și cartofi.

Aceste rețete sunt detaliate în zece cărți de bucate, scrise de autori străini. Potrivit titlurilor ar fi vorba despre mâncare românească, însă de cele mai multe ori nu au nicio legătură cu gastronomia noastră.

Cosmin Dragomir, jurnalist de gastronomie: „Nu sunt despre gastronomia românească, sunt SF, fansasy, faptul că noi astăzi gătim și cu somon și creveți în restaurante e una, dar nu au nicio treabă cu ceea ce înseamnă bucătărie tradițională. O parte dintre ele, genul ăsta de cărți, sunt în sine un business, sunt printate la comandă și o să vedeți că au defecte foarte mari, pentru că sunt făcute pe genunchi. De multe ori, traducerea este defectuoasă, apare ceapă în rețete de mici sau cartofi în rețete de ciorbă de burtă”.

Rețeta de ciorbă rădăuțeană, de exemplu, șochează de-a dreptul. Potrivit autorului, dacă vrem să gătim așa ceva, avem nevoie de cinci porci de Guineea. O carne considerată o delicatesă mai degrabă în Peru, aici sigur nu. Țelina mică este tradusă „timeline mică”, iar ceapa medie este „cheap media”.

Toate aceste cărți se vând pe platforme cunoscute, așa că trei experți culinari au trimis o scrisoare prin care au semnalat faptul că potențialii cumpărători sunt induși în eroare. Ei spun că rețetele aberante ar trebui incluse la categoria „fantasy”, mai ales că unele se folosesc de personajul Dracula.

Cezar Ioan, jurnalist de vinuri: „Ferească Dumnezeu să încerce cineva să gătească românește după astfel de rețete, ferească Dumnezeu. Ar fi un dezastru, ar fi o imagine despre România total greșită și care s-ar propaga mai mult decât putem noi să spunem despre noi”.

Totuși, cei care au cumpărat aceste cărți au lăsat și recenzii: unii mulțumiți, alții mai puțin.

„Nu știam exact la ce să mă aștept când am comandat această carte de bucate, dar am fost foarte plăcut surprins, de fapt, am fost încântat. Am făcut deja 'Piept de pui Elizabeth Bathory' pentru o cină și am primit multe laude”, a scris William, în timp ce Steven a observat multe nereguli: „Un număr de feluri de mâncare și aproape toate băuturile necesită ingrediente despre care nu am auzit niciodată. Unele ingrediente nu se găsesc nici măcar pe internet”.

În țară a fost lansată și o petițe online. Astfel, orice român se poate alătura demersului de mutare a acestor cărți din categoria „gastronomie” la „fantasy”.

