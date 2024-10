Ciolacu a spus cât va fi TVA-ul în 2025. „Orice punct procentual crescut la TVA duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că TVA-ul va fi la aceeaşi cotă şi anul viitor, în martie, transmite Agerpres.

Ciolacu a fost întrebat cât va fi TVA-ul în martie 2025, și a răspuns: "La fel, neschimbat. Mai mult, vă pot spune, cu certitudine, că TVA-ul la alimente şi medicamente va rămâne 9%".

El a pus pe seama contextului electoral afirmaţii precum cea a prim-vicepreşedintelui PNL Rareş Bogdan, care vorbeşte de un TVA de 24%-25%.

„Nu vreau să contrazic pe nimeni şi înţeleg ieşirile, fiindcă ele sunt într-un context electoral. Nu ştiu care e câştigul de vot, dar, fiecare are strategia lui de campanie. Pe mine mă depăşeşte această strategie: să anunţi că va fi apocalipsa făcută de un guvern din care tu faci parte şi coaliţia PSD-PNL. Eu vă spun cu certitudine, fiindcă a fost deja discuţia şi negocierea... a fost avută de când am preluat funcţia de premier şi atunci s-a dorit creşterea TVA-ului. Şi am zis că este exclus acest lucru. Noi aveam inflaţie cu peste 10% (...) Orice punct procentual crescut la TVA duce la o creştere a inflaţiei cu 0,5. Este exclus acest lucru", a spus Ciolacu, într-o intervenție la Digi24, marți seară.

