Cine este câştigătorul marelui premiul la LOTO 6/49. A jucat doar un bilet de 15 lei

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 983.000 de euro, a fost câştigat joi de un jucător din judeţul Bacău

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 6/49 din 18 iulie 2019 s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 4.651.706,40 lei (aproximativ 983.000 euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-030 din Comăneşti, judetul Bacău şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei.

Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Tot joi seara, un alt norocos a câștigat premiul de categoria a III-a la #Joker, în valoare de 82.379,13 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 76-024 din sector 6 - București, fiind completat cu doua variante simple la Joker.

Nu în ultimul rand, norocul a fost generos și cu un jucător la...#Noroc, care a câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 68.130,54 lei. Biletul a fost jucat la agenția 15-010 din Târgoviște și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și trei variante la Noroc.

Următoarele extrageri loto vor avea loc duminica, 21 iulie, de la ora 18:15.