Cimitir devastat în Galați. Localnicii cred că de vină sunt cei "veniţi de pe-afară"

În aceste zile, când cimitirele sunt închise, indivizi necunoscuți au găsit prilejul de a hălădui nestingheriți printre mormintele celor din comuna Piscu, județul Galați, și au distrus mai multe cruci.

Totul a ieșit la iveală după ce câteva fotografii au fost publicate pe o rețea de socializare, iar localnicii revoltați au cerut sprijinul polițiștilor.

Tânăr care arată crucile distruse: ”Pe aici a-nceput-o, aici, în partea asta la margine… Dar cine a făcut așa ceva? Nu știu, în noaptea de Înviere”.

Localnic: ”Asta, aia am ridicat-o noi… Astea nu-s rupte de vânt, că aseară n-a fost furtună să fi… Astea le-au distrus ei, s-au bătut, uite ce au stricat la oameni aicea”.

Oamenii din sat au făcut publică situația pe rețelele de socializare. Suparăți, unii dintre localnici au încălcat restricțiile impuse de starea de urgență și au mers să verifice mormintele celor dragi.

Alții au încercat să vadă distrugerile de la gardul cimitirului.

Bărbat: ”De asta am venit și eu, am un monument mai încoa. Ce-o fi fost în capul lor ca să facă așa ceva? Toți bețivii. Care n-au de muncă, care n-au ce face. N-am avut probleme până acum. Or fi ăștia care-s veniți pe-n afară… Nu știu de unde o fi. Și acum mi-a zis ăștia că-i dezastru în cimitir acolo”.

Autorii riscă 2 ani de închisoare

Autoritățile locale au cerut sprijinul polițiștilor pentru a-i identifica pe suspecți.

Gabriela Costin, purtător de cuvânt Poliția Galați: ”Polițiștii au constatat că mai multe cruci din lemn de pe morminte au fost rupte sau culcate la pământ. A fost întocmit un dosar penal având că obiect infracțiunea de profanare de morminte și se efectuează verificări pentru identificarea autorilor”.

Când vor fi prinși, vandalii riscă să stea în pușcărie între 3 luni și 2 ani.