Charlie Rowe: “Românii vor fi mișcați de povestea lui Sergiu Celibidache”. Ce i-a plăcut cel mai mult în România

Rowe, cunoscut pentru rolurile sale din Rocketman, Neverland și The Golden Compass, a filmat, zilele trecute în România, pentru pelicula Cravata Galbenă/ The Yellow Tie, despre viața legendarului dirijor român Sergiu Celibidache.

Rowe, care va juca rolul fiului lui Celibidache, a acordat un interviu pentru PRO TV, în care a mărturisit, printre altele, că a mâncat în fiecare zi mici, și că pe platoul de filmare “cel mai greu lucru e să încerci să nu mănânci toată mâncarea pusă la dispoziție”.

Un chip fresh, dar c-un munte de talent, este un actor britanic pe care îl vedem tot mai des pe micile și marile ecrane. Cel mai recent, l-am văzut în Rocketman, filmul biografic despre Elton John.

-A, am început? Filmăm?

-Da!

-Ok, scuze, începe din nou...

-E în regulă!

Acum, Charlie filmează, chiar aici, în țară, pentru Cravata Galbenă, un film-eveniment despre viața tumultuoasă a dirijorului și compozitorului român Sergiu Celibidache.

Îl interpretezi pe Miki, fiul dirijorului Sergiu Celibidache. Cum ți se pare acest rol?

Îl joc chiar pe regizorul acestui film, e o persoană reală. Când joci un om real, scopul tău, ca actor, e să afli cât mai multe despre el. Să-i creezi o enciclopedie. Am stat mult de vorbă cu regizorul, am aflat cât am putut de multe. Și apoi, când vine momentul să filmezi, te bazezi pe instinct și speri că, undeva, cele două viziuni se întâlnesc.

Regizorul fimului, fiul lui Celibidache, ți-a dat vreun sfat prețios?

Mi-a spus multe povești personale cu el și tatăl său, lucruri pe care lumea nu le știe, dar care adaugă textură jocului actoricesc. Au ajutat mult. Dar nu cred că le pot divulga...

Nu-ți vom cere să faci asta, nu-ți face griji!

Charlie e un actor relativ nou în industria cineamatografică, așa că vreau să aflu de la el care e cel mai dificil lucru pe platourile de filmare. Mă aștept la un răspuns serios și... filosofic. Însă Charlie îmi spune...

Cel mai greu lucru pe platou e să încerci să nu mănânci toată mâncarea pusă la dispoziție! Sunt mereu tot felul de mâncăruri și gustări delicioase, te poți trezi că mănânci încontinuu! Să te abții de la gustări e un exercițiu de voință!

Revenim, însă, la povestea filmului Cravata Galbenă...

Cum crezi că va primi publicul român povestea lui Celibidache?

Sper că oamenii vor fi mișcați de poveste. Pe mine m-a emoționat scenariul, nu-l știam pe Celibidache înainte de film. Prin scenariu l-am descoperit, și m-au impresionat destinul și arta sa.

Lucrează, pe platou, alături de unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood, care-l joacă pe însuși Sergiu Celibidache. Așa că nu mă pot abține și-l întreb...

Cum a fost să lucrezi cu John Malkovich?

A fost ok, în regulă... A fost foarte palpitant. Am crescut privindu-i pe el și pe Miranda (n.r. Richardson). l-am văzut la televizor și la cinema toată viața. E ireal și mă simt mândru că am putut lucra cu oameni atât de talentați și generoși.

Charlie a stat două săptămâni în București, timp pe care nu l-a petrecut doar pe platourile de filmare...

Ai avut timp să te bucuri de România? Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Zacuscă, sarmale și mai e ceva ce uit... Mămăligă! Mici! Am mâncat mici în fiecare zi de când sunt aici! Am tot ieșit și am văzut orașul noaptea, e nemaipomenit!

Ai vreun mesaj pentru publicul din România, care va vedea filmul?

Sunt aici? Sper să se bucure de el! Sper să vă placă, mie mi-a plăcut să lucrez aici, în țara voastră. Mulțumesc că m-ați primit! Să purtați cravată galbenă, s-ar putea să fie distractiv. Ascultați muzică clasică și... noroc!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 05-07-2023 14:11