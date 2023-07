Cetăţean turc, prins fără permis şi drogat la volan, pe o stradă din Voluntari. Avea patru substanţe psihoactive în organism

Un cetăţean turc a fost reţinut, duminică, după ce a fost prins conducând un autoturism, pe o stradă din oraşul Voluntari, în timp ce se afla sub influenţa stupefiantelor, În plus, bărbatul nu are permis de conducere.