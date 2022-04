Cel puţin un mort şi patru răniţi în nord-vestul Turciei, în urma unui atac cu bombă

Autobuzul transporta gardieni la Închsioarea din Bursa, un oraş industrial situat în nord-vestul Turciei, anunţă autorităţile turce, relatează AFP.

Bomba a fost plasată la baza unui stâlp electric, la marginea drumului, a explodat la trecerea autobuzului, la bordul căruia se aflau gardieni de la închisoare, şi s-a soldat cu un ”martir”, a anunţat la postul privat turc NTV guvernatorul din Bursa Yakup Canbolat. Guvernatorul a numit incidentul drept atentat, conform News.ro.

”Operaţiuni în vederea arestării celor care se fac vinovaţi sunt în curs”, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter ministrul turc de Interne Suleyman Soylu.

Atacul nu a fost revendicat imediat.

Turcia a fost ţinta unui val de atentate, începând din 2016, revendicate de către gruparea jihaistă Statul Islamic (SI) şi de către Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), o organizaţie calificată drept ”teroristă” de către Ankara şi aliaţii săi occidentali.

Acest atac intervine în contextul în care Turcia a lansat, luni, o ofensivă aeriană şi terestră împotriva PKK, care dispune de baze şi de tabere de antrenament în ordul Irakului.

Fosta capitală a Imperiului Otoman, înainte de Constantinopol, Bursa, celebră prin mătăsurile sale, este una dintre principalele zone industriale ale Turciei, mai ales în sectoarele auto şi textil.

