Cel puțin 30 de morți în Japonia, după cutremurul de 7,6. Peste 150 de seisme au lovit centrul țării în nici 24 de ore

Centrul Japoniei a fost lovit de 155 de cutremure între luni, ora 16:00 (luni 07:00 GMT) şi marţi ora 09:00 (marţi 00:00 GMT), potrivit agenţiei meteorologice japoneze JMA.

Majoritatea acestor cutremure au avut o magnitudine de peste 3. Şase noi seisme puternice au fost resimţite marţi dimineaţa, potrivit agenţiei japoneze.

"Au fost confirmate pagube foarte semnificative, inclusiv numeroase victime, clădiri prăbuşite şi incendii", a spus premierul Kishida, potrivit Agerpres.

"Trebuie să luptăm contra cronometru" pentru a salva vieţi, a adăugat el.

Cutremurul s-a soldat cu 30 morţi în Ishikawa, iar zeci de persoane au fost rănite în alte patru prefecturi, printre care Toyama şi Niigata, potrivit BBC.

Amploarea totală a pagubelor este încă analizată, dar distrugerile la nivelul infrastructurii sunt vizibile. Autoritățile se tem că unele persoane ar putea fi în continuare blocate sub dărâmăturile clădirilor prăbușite.

Mișcarea telurică a pus la pământ și stâlpi de electricitate. Peste 45.700 de gospodării au rămas fără curent electric în prefectura Ishikawa din centrul Japoniei în urma seismelor.

Au izbucnit și câteva incendii, iar flăcările au ars până noaptea târziu.

Ministerul Apărării a trimis 1.000 de militari pentru a ajuta la eforturile de salvare şi recuperare, a declarat luni ministrul Apărării, Minoru Kihara, reporterilor, relaează News.ro.

Toate avizele de tsunami din Japonia au fost eliminate, potrivit site-ului Agenţiei meteorologice a ţării. Avertizările au fost emise în zonele de coastă în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,6 care a lovit luni după-amiază centrul Japoniei.

A fost cel mai puternic cutremur din regiune din ultimele patru decenii, și, pentru prima dată după mulți ani, a fost emisă o alertă de un tsunami major.

„Mai întâi de toate, aș dori să îi rog pe toți locuitorii să continue să acorde o atenție deosebită după producerea acestui cutremur puternic. Dacă vă aflați într-o regiune în care se așteaptă un tsunami, vă rog să evacuați locurile cât mai curând posibil”, a mai transmis premierul Fumio Kishida.

Autoritățile nipone au vrut astfel să evite dezastrul din 2011, când un tsunami uriaș, provocat, atunci, de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată, cu magnitudinea 8,9, a adus valuri de 15 metri, provocând distrugeri masive și moartea a 20.000 de oameni.

Acum, după cutremurul de 7,6, localnicii au fost avertizați că s-ar putea produce valuri seismice de 5 metri, dar cele care s-au revărsat asupra coastei, în unele locuri, nu au depășit un metru și jumătate.

Primele valuri au fost raportate ca lovind coasta puţin peste 10 minute după seismul de magnitudine 7,6.

Valuri tsunami de până la 1,2 metri au lovit o serie de zone de-a lungul coastei vestice a Japoniei. Avertizările de tsunami au fost ulterior eliminate.

În cadrul sistemului japonez de alertă de tsunami, valurile aşteptate mai mici de 1 metru intră sub incidenţa "recomandării de tsunami", în timp ce valurile aşteptate până la 3 metri intră sub incidenţa "avertismentului de tsunami", iar valurile aşteptate peste 5 metri intră sub incidenţa "avertismentului de tsunami major".

Dată publicare: 02-01-2024 07:23