Ce spune ministrul Agriculturii despre posibilitatea interzicerii creșterii porcilor în gospodărie

Să acorzi tichete oamenilor ca o compensație este o prostie, crede el, pentru că așa se va încuraja cumpărarea cărnii de porc din import.

Florin Barbu a fost sâmbătă la un târg de produse tradiţionale organizat în Capitală și a vut să liniștească populația, după apariția unor informații îngrijorătoare.

„Porcul nu trebuie să fie interzis, este o tradiţie. Şi eu voi merge de sărbători la părinţi şi tatăl meu, care chiar dacă este cadru didactic ieşit la pensie, ne creşte trei porci - unul pentru mine, unul pentru fratele meu şi unul pentru ei. Deci, lucrul acesta nu se va interzice niciodată în România, iar cine spune că vom da tichete, e o mare prostie. Prin acele tichete încurajăm consumul de carne de porc din străinătate", a spus Barbu, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte plafonarea preţurilor la o serie de alimente de bază, ministrul Agriculturii a susţinut că efectele aplicării Ordonanţei specifice s-au văzut, şi au venit în sprijinul familiilor cu venituri mici şi medii din România.

„Ordonanţa privind plafonarea produselor comerciale are două două caracteristici: în primul rând s-a plafonat creşterea la alimente şi, practic, alimentele n-au mai crescut în România. Lucrul acesta este dat şi de indicele naţional de statistică, pentru că, în septembrie 2022, când aveam această Ordonanţă erau plus 25% creşteri la alimente, iar în momentul de faţă sunt cu minus 5%. Lucrul acesta arată că preţurile s-au temperat prin aplicarea acestei Ordonanţe şi, mai mult de atât, au şi scăzut. Putem face o comparaţie şi chiar voi ieşi în data de 13 (decembrie 2023, n.r.) să arătăm exact cum au scăzut preţurile atunci când aveam Ordonanţă şi când nu aveam Ordonanţă. Vă voi pune la dispoziţie toate aceste date şi mi-aş dori foarte mult să promovăm acea Ordonanţă, acele produse care sunt în acea Ordonanţă şi să le arătăm oamenilor cum erau preţurile în 2022 şi cum sunt în 2022. Această Ordonanţă nu am făcut-o decât printr-un dialog atât cu retailerii, cât şi cu procesatorii. Să ştiţi că această Ordonanţă a afectat foarte mult pe de o parte retailerii, şi pe de o parte procesatorii, pentru că preţurile s-au reglat în piaţă şi este normal să se regleze. Vom avea o discuţie şi dacă trebuie să lărgim această listă, o lărgim. Tot timpul fac analize după indicele preţului de consum, iar 50% din cele 21 de categorii de produse sunt consumate de către românii cu venituri mici şi medii. Şi nu sunt puţini, sunt foarte mulţi", a afirmat Florin Barbu.

Sursa: ProTV / Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 02-12-2023 18:31