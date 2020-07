Ce spune mama tânărului care s-a sinucis din dragoste la Craiova, omorând o fetiță și pe tatăl ei

Destinul unei tinere familii a fost curmat brutal, marți dimineaţă, la Craiova. Doi soţi şi fetiţa lor erau în drum spre mare, când maşina le-a fost spulberată de un şofer de 25 de ani.

Anchetatorii au aflat informaţii şocante: acesta a intrat intenţionat pe contrasens, cu gândul de a se omorî.

În accidentul pe care l-a provocat au murit, pe lângă şoferul sinucigaş, copila de şase ani şi tatăl ei. Mama este în stare gravă, la spital.

Familia distrusă în accident era din Motru. Ce doi soţi plecaseră cu fetiţa la mare. Aveau şi o maşină nouă, pe care o luaseră cu doar o seară înainte. Pe şoseaua de centură a Craiovei, un autoturism care mergea cu viteză le-a tăiat brusc calea. Impactul a fost devastator. Fetiţa de 6 ani, tatăl ei, de 41, şi şoferul de 25 de ani care i-a lovit au murit. Rudele sunt devastate de durere.

Apoi au ieşit la iveală informaţii halucinante. Potrivit unor surse din anchetă, accidentul mortal a fost provocat cu bună ştiinţă de tânărul şofer.

De altfel, poliţiştii au găsit şi o scrisoare de adio, în care tânărul spunea că nu mai poate trăi fără iubita lui, care îl părăsise. Mesajul se încheia cu „Te iubesc, Ana, te iubesc, fratele meu”.

Acesta locuia împreună cu bunica şi fratele lui. Mama era plecată la muncă în Spania. Chiar ea îi cumpărase maşina cu care a făcut accidentul.

Mama fetiţei, o femeie de 34 de ani, este singura care a supravieţuit. E internată la spital, cu răni serioase. După îngrijirile medicale primite, aceasta şi-a revenit şi a început imediat să conştientizeze ce se întâmplase.

„Unde e copilul? Unde e soţul? Unde sunt? Spuneţi-mi! Vreau să-i văd!”, ar fi spus aceasta în mod repetat, conform Adevărul.

Femeia a aflat totul abia a doua zi dimineaţă, miercuri, 29 iulie. Cadrele medicale au apelat la ajutorul unui psiholog şi a familiei. A aflat şi că cel care i-a distrus familia avea 25 de ani şi a intrat intenţionat în maşina lor pentru că dorea să moară din dragoste.

Cazul a fost preluat de Parchet, care face cercetări pentru omor calificat. Cum însă cel care a provocat totul a murit şi el în accident, dosarul va fi, cel mai probabil, clasat.

Reacţia mamei tânărului

Mama şoferului care a provocat accidentul mortal din Dolj se află în Spania şi a aflat de la rude că fiul său a hotărât să-şi pună capăt zilelor.

„Am vorbit cu el luni seara. Era abătut. De când s-a despărţit de fata aia, de Ana, era trist. Cred că a suferit o depresie, nu ştiu. Nu vorbea cu mine, nu-mi spunea nimic. Îmi închidea telefonul când îl întrebam ce are. Sunt distrusă. A venit ambulanţa când am auzit. Nu mai pot. Cu fata nu am reuşit să vorbesc pentru că m-a blocat pe Facebook, m-a blocat peste tot", a declarat Ioana Pătru pentru „Adevărul“.