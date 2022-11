Ce spune Dacian Cioloș despre candidatura la prezidențiale

Cioloş e de părere că „în România următorilor ani, partidele şi politicienii nu sunt singura soluţie”. Eurodeputatul anunţă că nu va candida pentru şefia REPER, notează News.ro.

„Vom vedea. Încă nu sunt în măsură să pot să anunţ o astfel de decizie. În primul rând, vreau să văd şi să înţeleg ce fel de preşedinte vor românii. (...) Pe mine mă interesează cum văd românii, acum, România, cum îşi văd viitorul cu ce fel de îngrijorări, dacă mai sunt elemente de optimism şi, dacă da, care sunt alea, cum pot fi ele amplificate. Şi mai e un lucru: eu cred că în România următorilor ani, partidele şi politicienii nu sunt singura soluţie. Sunt parte a soluţiei, dar eu cred că – şi asta am constatat în ultimii ani şi cu atât mai mult cu cât merg pe teren, dar încă din 2016, de când am fost prim-ministru, eu am văzut foarte multe competenţe şi soluţii la probleme pe care le aveam venind din societatea civilă, din mediul antreprenorial. Eu, în ultimii doi-trei ani, în afară de perioada de campanie când partidele şi-au prezentat programele politice, nu prea am mai văzut în mediul politic dezbateri serioase despre perspectiva de dezvoltare a României, dar în schimb, am văzut în mediul de afaceri”, a declarat Dacian Cioloş în emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă la Prima Tv.

El susţine că „în momentul de faţă sunt doar dezbateri” pe tema candidaturilor la alegerile prezidenţiale viitoare, subliniind că „răspunsurile clare se dau atunci când întrebarea e formulată clar”, iar „la întrebarea asta trebuie răspuns atunci când va veni vremea, deocamdată sunt alte lucruri de făcut”.

Cioloş a precizat că nu va candida la funcţia de preşedinte al REPER.

„Nu voi candida nici la şefia REPER şi nici la conducerea niciunui alt partid politic. (...) Nu am nevoie de nicio funcţie. Eu am fost prim ministru, am fost comisar european, am fost ministru, am fost liderul unui grup politic din Parlamentul European, pe mine nu mă face o funcţie. Eu nu am nevoie de o funcţie ca să pot să-mi spun opinia şi ca să pot să fac lucruri pentru România şi pentru români. Eu cred în tineri, cred că şi în REPER se găsesc tineri care pot să-şi asume responsabilităţi în partid şi pe care o să-i susţin. Noi vom căuta să ne orientăm foarte mult nu numai mesajul politic, dar şi propunerile, spre tineri pe care vrem să-i atragem să se implice nu atât în politică, cât în de ce are nevoie România în momentul de faţă. Ei trebuie să simtă că sunt parte a proiectului ăsta”, a declarat Dacian Cioloş.

El susţine că nu a plecat din spaţiul public şi că la Bruxelles stă doar trei zile pe săptămână, în rest încercând să afle, în ţară, care sunt problemele românilor.

„Nu am dispărut din spaţiul public, sunt aici (în Parlamentul European – n.r.) activez în continuare, îmi fac treaba, îmi duc la capăt mandatul de europarlamentar. Sigur, nu am stat toată ziua la televizor, asta nu înseamnă că nu sunt prezent că nu am făcut şi că nu fac lucruri. Nu mă atrage cancan-ul politic şi nu sunt genul de politician care vorbeşte doar ca să se afle în treabă şi doar ca să fie mediatizat. (...) Nu m-am retras deloc (din viaţa politică – n.r.)”, a mai afirmat, în aceeaşi emisiune, eurodeputatul.

Cioloş a vorbit şi despre rezultatele analizelor sale legate de experienţa USR-PLUS.

„Concluzia mea principală e că de foarte multe ori ne-am consumat foarte multă energie pe tot felul de dispute interne şi nu ne-am focalizat suficient pe felul în care partidul e perceput în exterior, pe ce aşteaptă oamenii de la noi”, a declarat el.



