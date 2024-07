Ce să faci dacă te întâlnești cu ursul pe munte și ce trebuie să ai la tine pentru a te proteja de el

Iată ce trebuie să faci și să nu faci în pădure pentru a evita un conflict cu ursul:

Asigură-te că zona în care te deplasezi nu este populată de urși. Indiferent dacă mergi într-o drumeție simplă, să culegi ciuperci sau fructe de pădure, verifică dacă zona în care te afli este cunoscută pentru atacurile urșilor sau prezența lor. Este o regulă de bază să iei această măsură de precauție.

Nu pleca niciodată singur. Mergi într-un grup de patru sau mai mulți oameni și rămâneți împreună. Grupurile de această dimensiune sunt mai puțin susceptibile de a fi atacate, iar în caz de tragedie, unul dintre membrii grupului poate cere ajutor.

Fă zgomot. Chiar dacă este vorba despre un animal feroce, ursul este la rândul său speriat de zgomot sau sunete necunoscute. Așadar, atunci când pleci însoțit de mai mulți oameni, asigură-te că vorbiți tare între voi sau chiar cântați. Poți purta și un clopoțel anti-urs, numit BellBear, agățat de rucsac, care va suna de fiecare dată când te miști. Clopoțelul este echipat cu un magnet care oprește sunetul atunci când nu este folosit. Atenție, însă! Nu se recomandă să fluieri, să folosești un fluier sau să țipi, deoarece aceste zgomote pot părea ca un animal în durere, ceea ce poate atrage un urs, conform agrointel.ro.

Evită să pleci în pădure în condiții de ceață sau ploaie. Verifică prognoza meteo înainte de a pleca și nu te aventura sub nicio formă dacă se anunță ploi sau ceață. Aceste două fenomene cresc riscul unei întâlniri cu un urs, deoarece animalele se simt în siguranță în astfel de condiții și ies în căutarea hranei.

Evită să te aventurezi în zone cu vizibilitate redusă din cauza copacilor sau vegetației. Mergi doar pe poteci mari și în zone cu o bună vizibilitate, altfel te poți trezi față în față cu un urs.

Nu vă panicați! Deși este greu să nu îți pierzi cumpătul când ești față în față cu un animal periculos, încercați pe cât posibil să nu vă panicați. Și în niciun caz nu fugiți pentru că veți transforma în victimă cu siguranţă şi este garantat că nu puteți să fugiți mai repede decât el.

Purtați întotdeauna la gât un fluier funcțional și care poate scoate mult zgomot. În magazinele de specialitate se găsesc chiar fluiere ”anti-urs„ care fac un zgomot mult mai puternic decât cele obișnuite. Deși nu este recomandat să îi folosiți ”preventiv” fluierul poate fi de ajutor dacă vă treziți față în față cu ursul. Acesta este foarte sensibil la zgomot iar faptul că vă este foarte la îndemână vă poate ajuta să reacționați prompt. Fluierați cât puteți de tare şi adoptați o poziţie ameninţătoare, fluturând mâinile şi privindu-l în ochi. De cele mai multe ori fug, dar, înainte de toate astea, aveți grijă că el are pe unde scăpa. În plus, fluierul vă poate ajuta și să vă semnalați prezența dacă sunteți rănit iar echipe de salvatori vă caută.

Întâlnirea față în față necesită multă stăpânire de sine astfel că dacă în situaţia de mai sus, nu aveți fluier, faceți zgomot cu ce puteți, ţipați, bateți din palme. După aceea trebuie să vă retrageți încet, cu ochii la el. Dați drumul rucsacului dacă totuşi vine spre tine, aruncă-l în opusul direcţiei pe care tu o vei lua pentru că cel mai probabil este interesat de mâncare, nu de tine.

Nu purtați în rucsac alimente care miros puternic sau sunt superficial ambalate. Ursul clar în primul rând vine după hrană, așa că împachetați cât mai bine hrana pe care o cărați astfel încât să nu miroasă prea tare. Nu mâncați în locurile împădurite şi care ştiți că sunt frecventate de urşi, s-ar putea să aveți musafiri nepoftiţi la masă.

Ursoaicele mame sunt cele mai agresive. Ca orice mamă, ursoaica își apără puii și sunt mult mai periculoase decât masculii. Dacă ați fost atenţionaţi de existenţa ei în traseul vostru, urmați sfatul şi evitaţi traseul. Este valabil şi în cazul urşilor turbaţi.

Urcați în copac. Deși pare o metodă văzută mai mult ”în filme” în cazuri extreme vă poate salva viața. Ochiți un copac care să vă permită cățărarea și după ce vă asigurați că sunteți în siguranță sunați după ajutor. Deși ursul este un bun cățărător nu va fi interesat să se urce în copac dacă nu este provocat sau dacă bagajul pe care îl purtați nu miroase puternic a mâncare.

Nu vă riscați niciodată viața într-o luptă cu ursul. Chiar dacă vă atacă animalele sau pur si simplu le ”fură”, nu încercați niciodată să le recuperați sau să le salvați pentru că o luptă cu ursul e clar inegală. Dacă atacul este în desfășurare sunați de urgență salvatorii și așteptați într-un loc care este sigur. Și prezența câinilor este de ajutor dar nici pentru ei lupta nu este întotdeauna ”dreaptă”.

Calmul și mișcările lente vă pot salva viața. Ursul nu trebuie provocat în niciun caz! Miscările line, și statul cu trupul cât mai aproape de sol sunt semne clare pentru urs ca nu ești o provocare și, prin urmare, ar trebui să te lase în pace. Nu fugiți în niciun caz! Când vă îndepărtăți de urs, nu vă întoarceți cu spatele.

Iar daca sunteți cu grupul, aveți grijă ca toți să vă păstrați calmul și să vă îndepărtați de urs făcând aceleași mișcări, într-un ritm foarte încet, păstrând oarecum impresia unui singur corp. Daca vă mișcați haotic și faceți zgomote iritante, ursul se va simți amenințat și, cu siguranță, va ataca.

Ce obiecte să ai la tine ca să te aperi

Pentru a te apăra de urși, există câteva obiecte pe care ar trebui să le ai mereu la tine atunci când te afli în zone în care există riscul de a întâlni aceste animale:

Spray cu piper: Este unul dintre cele mai eficiente instrumente de autoapărare împotriva urșilor. Spray-ul cu piper emite un jet puternic de substanță iritantă care poate descuraja un urs agresiv. Asigură-te că ai un spray cu piper de calitate și că știi cum să-l utilizezi corect.

Fluier: Un fluier puternic poate fi folosit pentru a atrage atenția altor persoane în caz de urgență sau pentru a speria un urs. Sunetele puternice pot deranja și dezorienta animalul, oferindu-ți timp să te retragi în siguranță.

Bețe de trekking sau baston de hiking: Aceste obiecte pot fi folosite pentru a face zgomot și a te face mai mare în fața unui urs. Lovirea bastonului de sol sau a copacului poate speria animalul și poate îndepărta un atac potențial.

Sirena de buzunar: O sirenă portabilă poate fi un instrument util pentru a atrage atenția altor persoane în caz de pericol. Sunetele puternice pot ajuta la alungarea unui urs și pot aduce ajutor în situații de urgență.

O lanternă puternică: O lanternă cu lumină puternică poate fi folosită pentru a speria un urs și pentru a-i distruge vederea temporar. În plus, o lanternă poate fi utilă în cazul în care întâlnirea cu un urs are loc în timpul nopții.

Filmul tragediei de la Jepii Mici, unde o tânără a fost ucisă de urs

O tânără de 19 ani a fost atacată și ucisă de urs, pe valea care urcă din Bușteni, la cabana Caraiman. Ursul a târât-o din potecă și a aruncat-o pe firul văii Jepii Mici. Trupul fetei a fost găsit de salvamontiști, care au coborât la ea în rapel și au găsit-o fără suflare.

Tânăra din București era în excursie cu iubitul ei, când a fost atacată. Atât ea, cât și băiatul care o însoțea au apucat să sune la 112.

Mobilizați de urgență, salvamontiștii l-au găsit repede pe băiatul scapăt nevătămat. Fata, în schimb, zăcea nemișcată la mai bine de 100 de metri sub potecă. Aproape de ea era și ursul. Mobilizat și el la fața locului, paznicul fondului de vânătoare a împuscat ursul permițându-le astfel salvamontiștilor să recupereze trupul tinerei.

Tragedia este anchetată de procurori, iar audiat a fost și prietenul victimei. El a povestit că urcau spre cascada Spumoasa de pe valea Jepii Mici când, pe potecă a apărut ursul.

Prietenul victimei: „Inițial am vrut altceva dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm pâna la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul dar nenorocirea s-a întâmplat, preferam să fiu eu”.

El a reușit să se salveze și era în stare de șoc atunci când salvamontiștii și jandarmii au ajuns acolo. Însfăcată de urs, fata de 19 ani ieșise din raza lui vizuală și nu mai răspundea la telefon. În cele din a fost observată la 100 de metri sub potecă.

Întâmplarea este șocantă, dar era o chestiune de timp până la o asemenea tragedie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: