Ce s-a întâmplat înainte ca bărbatul din Bistrița-Năsăud să fie ucis de iubitul fiicei. Crima a avut loc în casa lui

Cei doi au băut împreună toată ziua. Spre seară au mers la apartamentul bărbatului de 51 de ani, unde au continuat să bea. Se pare că acolo s-au luat la ceartă, iar până la violență a fost un singur pas. Soția a fost cea care l-a găsit pe bărbatul de 51 de ani fără suflare, în bucătărie.

Sora victimei: „Eu când m-am dus, el era mort în casă, nici nu l-am văzut, acolo e toată lumea, poliția, criminalistica, nu te lasă să intri. Fata mea l-a găsit”.

Cumnata victimei: „Bănuieli sunt 100% că gineri-su, prietenul fetei, cel care a băut cu el”.

Cumnatul victimei: „Am fost la lucru și m-a sunat să vin că a murit Nelu, cumnatul. Când am ajuns era plin de lume aici, a spus că l-a găsit întins”.

Vecinii l-au văzut pe tânăr atunci când a ieșit din bloc, însă nimeni nu a bănuit ca acolo se întâmplase o tragedie.

Vecin: „L-am văzut că au urcat amândoi, apoi am văzut că a ieșit unul, atât am văzut că au urcat amândoi, unul locuiește aici, mortul, și pe urmă celălalt am văzut că mergea în jos singur”.

Anunțați de soția victimei, polițiștii l-au prins în scurt timp pe tânărul suspect de crimă. Aceste nu apucase să părăsească satul.

Paul Rodilă, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: „Bănuit de comiterea faptei este un bărbat de 37 de ani, concubinul fiicei persoanei decedate. Acesta se află în custodia polițiștilor.”

Polițiștii și procurorii continuă cercetările și încearcă să afle de la bărbat motivul pentru care l-a ucis pe tatăl iubitei sale.

