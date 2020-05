Ce previziuni au specialiștii în domeniul construcțiilor pentru perioada următoare

Domeniul construcțiilor pare să nu fi suferit prea mult în timpul stării de urgență. Marii furnizori de materiale de construcții anunță cifre de afaceri cu 15% mai mari decât anul trecut.

Însă, chiar dacă se ridică în aceste zile blocuri, case și spații comerciale, cei din patronatul societăților din construcții sunt rezervați cu privire la viitor. Cele mai multe investiții sunt începute înainte de pandemie, iar numărul autorizațiilor de construcție a scăzut în nici 2 luni la aproape jumătate față de anul trecut.

Lucrările la un șantier din nordul Capitalei au început la sfârșitul anului trecut. Imediat ce au săpat fundația, dezvoltatorii au și dat startul comenzilor pentru materialele necesare.

Indiferent de regiune, în majoritatea cazurilor în care s-au făcut comenzi e vorba de proiecte începute în 2019 sau chiar acum doi ani. Pe șantiere s-a lucrat intens, constructorii și-au asigurat numărul de angajați. În acest caz, au adus personal din India, Sri Lanka și Turcia.

Directorul unui mare producător de materiale de construcții declară o cifră de afaceri cu 15% mai mare în prima parte a acestui an, față de aceeași perioada a anului trecut, și cu 40% mai mare față de primăvara lui 2018.

Alexandru Stanean, director general: ”Aproximativ 10% din crifra de afaceri am înregistrat-o cu clienți noi, dar restul de 90% a fost făcută cu clienții noștri tradiționali. Într-adevăr, există multe semne de întrebare cu privire la proiectele care nu sunt încă începute, va trebui să vedem pentru că în momentul de față singura problema cu care ne confruntăm este incertitudinea".

Despre prudență și incertitudine vorbește și unul dintre vicepreședinții Patronatului Societăților din Construcții. Cristian Erbașu afirmă că patronatul a trimis la guvern o cerere de revenire la Legea care prevede TVA de 5% la achiziția de locuințe, cerând mărirea plafonului limită de la 400 de mii de lei, cât e în prezent, la 750 de mii de lei, adică undeva la 150 de mii de euro. Antreprenorul privește circumspect activitatea de pe șantiere.

Cristian Erbașu, vicepreședinte Patronatul Construcțiilor: "Din nefericire acest trend crescător care a fost în ultimele luni, ultimul an, riscă să nu mai fie, să se schimbe în perioada următoare, pentru că într-adevăr, în zona imobiliară, zona lucrărilor private, avem de a face cu o prudență în a demara alte proiecte. Însă această pandemie și această perioadă de criză care se preconizează a veni, se știe bine în zona rezidențială există o temere că nu-și vor mai vinde apartamentele".

Există dezvoltatori care au anticipat de acum doi ani o posibilă criză economică, fără legătură cu pandemia. Așa a apărut un nou trend, amestecul dintre spații de birouri, zone comerciale și cele de locuit, în același proiect. Un concept în care proprietarii se pot îndrepta spre alt segment, dacă stagnează cel vizat inițial.

Mihai Păduroiu, CEO companie de investiții imobiliare: "Noi avem în momentul ăsta 7 șantiere active, suntem cel mai activ dezvoltator din Bucureșți, 4 sunt exclusiv rezidențiale, și 3 sunt rezidențial cu birouri. Și cu o componentă comercială. Din punct de vedere financiar există multe sinergii în momentul în care apar aceste funcțiuni mixte".

Silvia Rusei, reprezentant companie de consultanță imobiliară: "Eu cred că acum e o perioadă bună de a-ți gândi viitoarele proiecte, într-adevăr o să necesite o mult mai mult analiză, mai ales că încă piața asta este incertă, și dezvoltatorii au timp să analizeze care este domeniul cel mai profitabil".

La Galați, numărul autorizațiilor de construcție e mult mai mic decât în aceeași perioada a anului trecut.

Petrică Pațilea, purtător de cuvânt al primăriei Galați: "S-a constatat o reducere la aproape jumătate, aș putea spune, a numărului de solicitări în vederea emiterii autorizației de

construcție".

Cristian Erbașu: "Au temerea că nu vor mai avea vânzările de până acum, și așteaptă să vadă dacă piața va suferi. Mă refer la rezidențiale. Partea de office, partea comercială, s-ar putea ca lucrurile să fie și mai grave, pentru că acolo efectul va fi de mai lungă durată".

Va începe proiecte noi în această vară doar cine are deja suficiente contracte semnate și nu se bazează pe credite.

Constantin Cojocaru, dezvoltator imobiliar, Galați: "Am avut o liniște de trei săptămâni. Nu suna telefonul deloc. E-mail primeam doar una, două cereri de ofertă. O teamă pe care am observat-o acum la clienții cu care am avut contact în ultimele două săptămâni e mai mult legată de cursul valutar".

Se amână deocamdată doar proiectele aflate pe hârtie, în condițiile în care dezvoltatorii se tem că mulți români nu-și vor mai permite să cumpere o locuință în perioada următoare. Specialiștii îi sfătuiesc pe cei care totuși vor să facă acest pas să verifice proprietarul înainte de a semna contractul și să se asigure că vă termină construcția.