Ce modificări vor fi aduse OUG 114. Taxa pe activele sectorului bancar va fi schimbată

Pro TV

Ministerul Finanțelor a publicat draftul Ordonanței pentru modificarea OUG 114/2018, care va fi votată în ședința de Guvern de joi.

Prin OUG 114, Guvernul a introdus o serie de modificări fiscale, inclusiv o taxă pe activele sectorului bancar.

Potrivit draftului ce vizează modificarea ordonanței, cota de impozitare a băncilor va scădea de la 1,2% pe an la 0,4% pe an, iar din baza impozabilă vor fi scăzute o serie de active, informează profit.ro.

Totodată, se va modifica și referința pentru creditele în lei acordate persoanelor fizice, însă aceasta nu se va aplica obligatoriu și creditelor în derulare.

Taxa se va reduce de la 1,2% pe an din activele financiare la 0,2% pentru băncile cu o cotă de piață de sub 1% și la 0,4% pentru cele cu o cotă de piață de peste 1%. Cele mai multe active sunt concentrate la băncile cu o cotă de piață de peste 1%, astfel că rata de impozitare va fi în jurul a 0,37-0,38% pe an.

Puteți consulta modificările aduse OUG 114 la finalul acestui articol, descărcând draftul Ordonanței.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer