Ce le urează politicienii românilor în noul an. Daea: "La mulți ani făuritorilor de hrană!"

La final de an politicienii le urează, fiecare în felul lui, sănătate, adăugând, pe alocuri și mesaje politice. Vă prezentăm mai jos câteva exemple, începând cu premierul Ludovic Orban.

Orban: "Sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă şi mai bine pentru toţi"

“Intrăm într-un an nou şi un nou deceniu, care îmi doresc să însemne şi începutul unei perioade de normalitate şi de reală democraţie pentru România. Să privim ceea ce lăsăm în urmă ca pe o pildă despre ce avem de făcut pentru a împlini cu adevărat visul de libertate, democraţie şi prosperitate, care i-a mobilizat pe români cu 30 de ani în urmă împotriva totalitarismului”, a transmis, marţi, premierul Ludovic Orban.

Acesta a vorbit despre intrarea în noul an cu speranţă.

”Întâmpinăm noul an cu speranţă şi încredere în drumul pe care ni l-am ales, din nou în marea familie europeană şi parteneri apreciaţi ai Alianţei Nord-Atlantice. Să ne bucurăm de tot ceea ce am reuşit împreună! Anul 2020 să vină cu sănătate, vise împlinite, viaţă frumoasă, belşug în casă şi mai bine pentru toţi. Un an nou fericit! La mulţi ani, tuturor românilor!”, a mai transmis prim-ministrul, news.ro.

Marcel Ciolacu: "2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a transmis marţi un mesaj de Anul Nou, în care subliniază că "2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român", pentru că "niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalităţile, incompetenţa şi amatorismul" actualei guvernări care "distruge tot ceea ce s-a făcut bine în România".

"Am traversat un an în care am ţinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democraţiei. Unii au vrut să dispărem şi au întreţinut pentru asta un permanent război în societate. Nu le-a ieşit! PSD se va întoarce în 2020 mai puternic, mai determinat şi mai hotărât ca niciodată să lupte alături de cei mulţi, care au fost abandonaţi de guvernarea de dreapta preocupată doar să îi facă pe cei bogaţi şi mai bogaţi", afirmă Marcel Ciolacu, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

El spune că "2020 va fi anul bătăliei pentru drepturile fiecărui român".

Barna, USR: "În 2020 avem de muncă noi toţi, împreună, ca societate"

"La mulţi ani, România! 2019 a fost un an tare complicat. În ianuarie, era deja a treia iarnă în stradă la proteste şi PSD domina încă totul, astfel că cei mai pesimişti dintre noi nu vedeau încă drumul de ieşire din zona întunecată în care ţara era târâtă sub regimul lui Liviu Dragnea. În decembrie avem un guvern nou şi perspectivele unor alegeri care să ne reaşeze pe drumul dezvoltării. USR cu al său doar 9% în Parlament nu numai că a rezistat, dar a şi luptat cu înverşunare pentru revenirea României la parcursul ei firesc, cel european. (...) Nu am dat înapoi, nu am ezitat. (...)", a scris Dan Barna.

El spune că urmează 2020 "un an în care se limpezesc apele şi decizia este din nou acolo unde contează cel mai mult - la cetăţeni, prin vot".

"(...)Rostul nostru este să fim expresia politică a unei generaţii care vrea să construiască o Românie mai bună acum şi nu într-un viitor incert. Şi asta vom continua să fim. În 2020 avem de muncă noi toţi, împreună, ca societate. La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români de acasă şi de pretutindeni!", conchide liderul USR.

Tăriceanu, ALDE: Anul 2020 să fie "fără incompetenți în funcții publice"

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, îi îndeamnă pe români, în prag de An Nou, să privească încrezători la viitor, subliniind că "depinde doar de noi să transformăm 2020 într-un an şi mai bun decât cel pe care tocmai îl încheiem".

"Iată că trece şi anul 2019! Un an important, cu două rânduri de alegeri şi cu 30 de ani de la Revoluţia română! Un an în care democraţia a fost pusă la încercare şi a funcţionat, dovadă fiind soluţiile politice rapide găsite la criza politică din partea a doua a anului. Un an în care ne-am adus aminte, mai mulţi decât în alţii, de cei cărora le datorăm traiul în democraţie: eroii de la Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Braşov şi alte câteva oraşe. Un an în care economia a crescut mai mult decât în alte state europene, ceea ce ne dă speranţa că mergând în acest ritm vom recupera decalajul moştenit în 1989", a scris Tăriceanu, marţi, pe Facebook.

El le transmite românilor să privească încrezători la viitor şi, dacă "2019 a fost anul lui 'fără penali în funcţii publice', să facă din 2020 "anul lui 'fără incompetenţi în funcţii publice'".

Tomac, PMP: Pentru ce mi-aţi oferit în 2019, dragi români, vă mulţumesc!

”România, îţi mulţumesc! Anul 2019 a fost un an plin de provocări, de tensiuni, de obstacole greu de depăşit. Am reuşit, totuşi, ceea ce părea greu de realizat. Pentru mine este o onoare şi o responsabilitate imensă să reprezint ţara în Parlamentul European. Am reuşit să atingem acest obiectiv pentru că am fost uniţi şi am militat din convingere pentru programul “Uniţi in Europa”, gândit de Preşedintele Traian Băsescu”, a scris, marţi, pe Facebook, Eugen Tomac, potrivit news.ro.

"Să-l întâmpinăm cu bucurie pe 2020, an în care vă urez să aveţi parte de multă sănătate şi împliniri! Pentru ce mi-aţi oferit în 2019, dragi români, vă mulţumesc! La mulţi ani!”, a adăugat el.

Daea: La mulți ani, bravi fermieri - făuritori de hrană ai țării!

"La mulți ani, dragi români! La mulți ani, bravi fermieri - făuritori de hrană ai țării! Cu speranță într-un an agricol bun - perspective sunt. Doamne ajută!", a scris fostul ministru al agriculturii pe pagina personală de Facebook.