Oamenii, beneficiari de ajutor social, prestau muncă în folosul comunității și au folosit un tricolor vechi, lung de șase metri, ca să termine mai repede curățenia în spațiile publice, deși aveau și unelte la dispoziție.

Amenda pentru insulta adusă însemnelor naționale poate ajunge la 20.000 de lei.

Drapelul României, folosit pe post de roabă

Cei patru oameni din comuna Bosanci, județul Suceava, sunt beneficiari de ajutor social și se aflau la muncă în folosul comunității când au fost surprinse aceste imagini.

Ca să termine mai repede treaba, au folosit un drapel al României, lung de șase metri, pe post de roabă pentru a transporta resturi vegetale.

Tricolorul respectiv a fost depozitat într-un tomberon destinat textilelor, după ce s-a uzat și a fost înlocuit, susține primarul localității.

Neculai Miron, primarul comunei Bosanci: „În loc să folosească uneltele din dotare, au considerat că poate mai ușor vor duce reziduurile. Nici nu și-au dat seama, pur și simplu, că e o faptă penală, să zic. Regretăm incidentul care a fost.”

Polițiștii fac acum cercetări.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: „Verificările sunt efectuate în contextul legislației, care prevede faptul că cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național și să nu comită niciun act prin care s-ar putea aduce o insultă acestora.”

Potrivit legii, amenda pentru insulta adusă însemnelor naționale este cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei.