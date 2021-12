Ce acuzații ii aduc procurorii DNA medicului Irinel Popescu. În joc era o sumă importantă de bani

Pro TV

Irinel Popescu acuzații DNA. Procurorii anticorupție au formulat o serie de acuzații împotriva medicului Irinel Popescu, pe care le-au expus în rechizitoriu, împreună cu o înșiruire a probelor, potrivit procedurii judiciare.

Irinel Popescu acuzații DNA. Faptele de care este acuzat Irinel Popescu sunt fac parte din categoria infracțiunilor de corupție. Medicul Irinel Popescu a fost trimis în judecată pentru dare de mită. Directorul Institutul de transplant de la Fundeni ar fi încercat să le ofere bani chiar procurorilor DNA, ca să scape de alt dosar.



Irinel Popescu, director al Centrului de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic ”Dan Setlacec”, din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București, și administratorul unie societăți comerciale au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție, se arată într-un comunicat al DNA.

Irinel Popescu acuzații DNA. Ar fi oferit 100.000 de euro ca să scape de un dosar

Medicul va fi judecat la Tribunalul București pentru dare de mită, iar administratorul societății pentru complicitate la aceeași infracțiune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

„În intervalul decembrie 2017 - februarie 2018, inculpatul Popescu Irinel, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, ar fi promis că va oferi suma de 100.000 euro organelor de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, învestite cu instrumentarea și soluționarea unor cauze în care acesta ar fi fost vizat.

Inculpatul ar fi fost dispus să ofere anchetatorilor suma de bani menționată mai sus, pentru ca în cauzele respective să se dispună măsuri procesuale favorabile acestuia (în ceea ce privește aplicarea unor măsuri asigurătorii) și în final soluții de netrimitere în judecată.

Ulterior, cu toate aceste “încercări”, la data de 31 martie 2021, inculpatul Popescu Irinel a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată” precizează procurorii DNA.

Irinel Popescu acuzații DNA. Reacția medicului

Chirurgul susține că dosarul său reprezintă “o înscenare pusă la punct extrem de minuţios de către reprezentanţii DNA”. Irinel Popescu și-a făcut cunoscut punctul de vedere într-un comunicat difuzat miercuri.

„În realitate, dosarul ce a făcut obiectul acestui comunicat reprezintă o înscenare pusă la punct extrem de minuţios de către reprezentanţii DNA, fiind relevant ca opinia publică şi reprezentanţii mass-media să cunoască faptul că subsemnatul nu am promis, nu am oferit şi nici nu am dat vreunei persoane o sumă de bani sau alte foloase, pentru a obţine soluţii favorabile în dosarele aflate în instrumentarea organelor de urmărire penală”, arată Irinel Popescu într-un comunicat.