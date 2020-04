Ce a pățit un bărbat după ce a înjurat Poliția pe Facebook. "V-aţi luat cu cine nu trebuie"

Mascații au descins, joi, la locuința unui tânăr de 28 de ani din Hârlău, județul Iași, după ce acesta a postat pe Facebook mai multe mesaje ofensatoare la adresa Poliției, relatează BZI.

Nicușor Moldoveanu, poreclit "Johny Chass", este cercetat într-un dosar de ultraj după ce i-a înjura și amenințat pe polițiști într-o serie de mesaje postate pe Facebook. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează ca în cursul zilei de vineri să fie prezentat cu propuneri legale.

Nemulțumirile sale ar fi pornit în urmă cu mai bine de două săptămâni, după ce a fost amendat la ieșirea dintr-o benzinărie, pentru că nu avea la el declarația pe propria răspundere. Nervos, avesta a plecat din benzinărie fără să respecte regulile de circulație și a fost urmărit de polițiști.

„Vreau să arăt până unde a putut ajunge nenorocita asta de Poliţie. Nu face altceva decât să reprezinte un pericol public. (…) Eşti plătit din banii oamenilor, să le oferi mă, atenţie. Unde e haina aia . Prezentaţi un pericol public, iminent. A început să se amendeze pentru că postam pe Facebook? Nenorociţii. Aţi dat 10 milioane amendă pentru că am postat pe Facebook. Să vadă lumea că sunteţi nişte panarame… Ţineţi cont, nu aveţi tatuaje. Dacă sunteţi atât de şmecheri şi mafioţi, tatuați-vă aşa cum suntem şi noi, luaţi-vă o haină de şmechereala, ieşiţi pe stradă şi bateţi lumea. V-aţi luat cu cine nu trebuie, ţineţi cont! În fiecare judeţ, oraş, ce face poliţia? Ne dă amenzi peste amenzi că aşa cere şeful. Poliţia din oraşul Hârlău, am sesizat-o să mi se aducă şi mie un pachet, un pachet de 30 de lei de la Primăria Hârlău. Am făcut-o din ambiţie! Am făcut pentru că îmi cunosc drepturile. Potoliţi-vă până nu va sare lumea în cap şi o să ajungă să intre în casele voastre. Am primit amendă de 1000 de lei pentru că am cerut poliţiei să se potolească. Dacă handicapatul de şef este prost, nu trebuie să faci ca el”, a spus bărbatul într-o înregistrare.