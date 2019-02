Ce a găsit o femeie în cutia unui iPhone de 6.800 de lei: Toată lumea făcea fotografii

Getty

O femeie din Craiova susține că a primit plastelină în loc de un telefon iPhone XS MAX 256 GB pe care l-a comandat online iar apoi l-a ridicat de la magazin.

Păgubita a povestit că voia să cumpere telefonul dorit pe loc, însă nu era pe stoc, așa că a fost plasată o comandă online, pentru care a plătit 6.800 de lei. Smartphone-ul a ajuns în magazin pe data de 31 ianuarie iar, la ridicare, când a desfăcut cutia în magazin a avut parte de un șoc, relatează Adevărul.

„Am fost la Media Galaxy, la magazinul din curtea fostei uzine Electroputere Craiova. Am spus că vreau să cumpăr un smartphone iPhone XS MAX, iar angajaţii au zis că nu-l au pe stoc, dar îl pot comanda online şi în 3 zile lucrătoare îl voi primi. Aşa am făcut. Am făcut comanda, am achitat factura de 6.800 de lei şi am plecat acasă. Am văzut că pe bon că furnizorul telefonului era Altex.

Un angajat mi-a adus cutia. Mi-a arătat că este sigilată şi a desfăcut-o în faţa mea. Îl rugasem să-mi introducă el cartela şi să-mi facă toate configurările necesare. (...) Nu ne-a venit să credem. Nici mie, nici lui. În locul telefonului erau puse bucăţi de plastilină. Toţi angajaţii au venit la noi, inclusiv şeful de magazin, inclusiv clienţii. Toată lumea făcea fotografii la cutie”, a declarat femeia.

Angajații magazinului din Craiova și-au anunțat printr-un mail șefii de la București.

